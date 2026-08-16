La décision du FC Barcelone de continuer à utiliser le maillot orange de la saison dernière, malgré la présentation de trois nouveaux ensembles pour la nouvelle saison, a suscité l'étonnement des supporters du club catalan, qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles le club conservait un ancien modèle parmi ses options pour la nouvelle saison.

Le journal espagnol « Sport » a révélé que le Barça a décidé de conserver le maillot orange comme tenue alternative de l'équipe durant la saison 2026-2027, précisant que cette décision n'est pas liée à l'aspect marketing ni à une préférence de design, mais à des considérations relatives au choix du maillot approprié avant chaque match.

Le journal a expliqué que le club craint un conflit de couleurs entre les ensembles de la nouvelle saison et les tenues de certains adversaires. Il a donc préféré conserver le maillot orange comme option supplémentaire à laquelle recourir lorsque les nouveaux ensembles principal et alternatif ne sont pas adaptés d'un point de vue chromatique.

Le Barça était déjà apparu avec le maillot orange durant la période de préparation de la nouvelle saison, notamment lors des deux rencontres face à l'Udinese et du match contre Bâle, avant qu'il ne devienne clair que le maillot resterait présent parmi les options officielles de l'équipe tout au long de la saison.

En contrepartie, le club a présenté 3 nouveaux ensembles pour la saison 2026-2027, dont le deuxième s'inspire de la collection « Mamba » liée à l'héritage de la légende défunte du basket-ball Kobe Bryant, avec un design dominé par le violet foncé et le noir, ainsi que des détails dorés qui confèrent un caractère distinctif au maillot.

Quant au troisième nouveau maillot, il reprend un design inspiré de la saison 1996-1997, avec un mélange de nuances de vert et de jaune, tandis que le col arbore des détails inspirés de l'identité du Barça, dans une tentative d'allier le caractère historique à la touche moderne.

Ainsi, le Barça ne se limitera pas lors de la nouvelle saison aux trois ensembles 2026-2027, puisque le maillot orange de la saison dernière restera présent comme option de secours pour éviter tout conflit de couleurs de tenue durant les matchs, ce qui explique la décision du club qui avait d'abord paru étrange aux supporters.