Avant le Clasico tant attendu : Mané menace le record d'une légende d'Al-Ittihad

Le Sénégalais Sadio Mané, ailier d'Al-Nassr, aborde le duel très attendu face à Al-Ittihad samedi soir avec une ambition personnelle qui s'ajoute à l'objectif de son équipe de récolter les trois points, après s'être retrouvé à seulement deux buts d'égaler l'une des plus grandes légendes d'Al-Ittihad au classement des buteurs des clasicos.

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Mané compte actuellement 6 buts dans les confrontations entre Al-Nassr et Al-Ittihad, ce qui le place au cinquième rang du classement des buteurs de l'histoire du clasico, tandis qu'il lui faut marquer deux buts lors du match de demain pour porter son total à 8 buts et égaler le Brésilien Romarinho, quatrième de ce classement.

Les statistiques de Mané dans cette confrontation revêtent une importance particulière, lui qui a démontré à plusieurs reprises sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. L'attaquant d'Al-Nassr espère exploiter les occasions qui s'offriront à lui face à la défense d'Al-Ittihad afin de se rapprocher davantage du sommet des buteurs du clasico.

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Marquer deux buts face à Al-Ittihad ne donnerait pas seulement à Mané un grand coup de fouet moral, mais le placerait aux côtés de Romarinho, l'un des noms les plus importants ayant marqué l'histoire offensive d'Al-Ittihad à l'ère moderne, ajoutant une nouvelle performance à celles de la star sénégalaise dans le football saoudien.

Le défi paraît réalisable pour Mané, en particulier avec la puissance offensive dont dispose Al-Nassr et la présence de joueurs capables de lui créer des occasions, ce qui place l'ailier sénégalais devant une véritable opportunité d'étoffer son compteur de buts et de rejoindre la liste des joueurs les plus prolifiques de l'histoire de cette confrontation.