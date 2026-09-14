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Avant le choc face à Al-Hilal, Al-Gharafa officialise l'arrivée d'Ismaël Bennacer

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Le milieu de terrain algérien entame une nouvelle aventure

Le club qatari d'Al-Gharafa a décidé d'annoncer le recrutement du milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer, à seulement 24 heures du début de son aventure en Ligue des champions asiatique d'élite face à Al-Hilal.

Al-Hilal recevra Al-Gharafa demain mardi, au Kingdom Arena, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

24 heures avant la rencontre, Al-Gharafa a publié une vidéo, via son compte officiel sur le réseau social « X », par laquelle il a annoncé la signature de Bennacer.

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Le milieu de terrain algérien rejoindra le club qatari dans le cadre d'un transfert libre, après que le Milan AC a résilié son contrat en août dernier. Il portera le maillot numéro 10, comme l'a révélé le club.

Cette décision intervient après une saison et demie passée par Bennacer loin du Milan, où il a été prêté à l'Olympique de Marseille, puis au Dinamo Zagreb, dans une tentative de retrouver son niveau et de trouver une occasion de jouer régulièrement loin de San Siro.

Le joueur de 28 ans n'est pas parvenu à retrouver son meilleur niveau, ce qui a poussé le sélectionneur bosnien Vladimir Petković à l'écarter de la liste de l'équipe d'Algérie pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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