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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Avant le choc de Mestalla : Flick tranche sur le sort de Yamal, Jesus et Hamza

FC Valence vs FC Barcelone
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Espagne

Face à Valence

Le Barça se prépare à disputer un match difficile lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne, demain dimanche, en se déplaçant sur la pelouse de Valence au stade de Mestalla, à la recherche d'une quatrième victoire consécutive et de la première place du classement en solitaire, profitant de la défaite du Real Madrid face au Real Betis sur le score d'un but à zéro.

L'équipe de Hansi Flick aborde cette rencontre avec 9 points sur 9, avec un effectif quasiment au complet, à l'exception de Frenkie de Jong et de Roony Bardghji, tandis que l'entraîneur allemand a reçu de bonnes nouvelles concernant l'état de forme de Lamine Yamal, malgré son absence lors de la dernière séance d'entraînement avec le groupe.

La liste comprend 24 joueurs, Flick devant en écarter un avant le match. Elle se compose comme suit :

Joan García, Cancelo, Dro, Fariñas, Alcobarrón, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Espart, Szczęsny, Adjei, Christensen, Rodri, Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Bernal, Koundé, Eric García, Livaković, Hamza.

La liste marque le retour de Gavi après sa guérison de la contusion au genou dont il a été victime lors de sa première apparition en championnat face à Elche, une blessure qui avait suscité des inquiétudes au sein du Barça avant que sa gravité ne soit écartée.

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Le nouveau duo composé de Livaković et de Gabriel Jesus fait également son apparition pour la première fois dans la liste de l'équipe, après que l'attaquant brésilien a terminé son programme d'entraînement avec le groupe sous la direction de Flick, tandis que Livaković sera la doublure du gardien Joan García.

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