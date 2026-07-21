Avant l'annonce officielle... la recrue du Barça bloquée à l'hôtel

Le FC Barcelone se rapproche de l'annonce officielle de sa deuxième recrue estivale, l'Allemand Karim Adeyemi, ailier droit de 24 ans, qui attend de finaliser son arrivée au club pour devenir le deuxième renfort de l'entraîneur Hansi Flick pour la saison 2026-2027, après Anthony Gordon.

Adeyemi était parvenu à un accord avec le club catalan la semaine dernière, mais son arrivée n'a pas encore acquis de caractère officiel, et il ne semble pas probable que le transfert soit annoncé ce mardi, en même temps que l'arrivée du président du club Joan Laporta, après avoir suivi la finale de la Coupe du monde depuis le stade. Le joueur reste quant à lui dans l'un des hôtels de Barcelone, en attendant les préparatifs de sa présentation officielle attendue dans les prochaines heures.

Selon le journal espagnol « Marca », Adeyemi est arrivé à Barcelone mercredi dernier, tandis qu'il a passé sa visite médicale jeudi.

L'attaquant allemand jouera dans les rangs du Barça pour les cinq prochaines saisons, le club catalan devant verser au Borussia Dortmund la somme de 22 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 7 autres millions d'euros sous forme de bonus potentiels.

Bien que le transfert soit entièrement bouclé, la confirmation officielle n'a pas encore été publiée.

Les sources ont précisé que tous les indicateurs allaient dans le sens d'une possible annonce aujourd'hui, mais la direction du club catalan juge cela difficile, ne sachant pas si le temps sera suffisant pour organiser l'agenda propre à l'événement, en particulier avec l'arrivée de Joan Laporta ce jour à Barcelone, après avoir suivi la finale du Mondial.

Les bureaux administratifs du Barça affirment que l'annonce officielle interviendra au cours de cette semaine, sans aucun doute à ce sujet.

Concernant les préparatifs de sa présentation, Karim Adeyemi attend les nouvelles en compagnie de ses proches, à l'intérieur de l'hôtel habituel où réside le Barça, tout près du stade « Spotify Camp Nou ».

L'ailier droit, qui rivalisera avec Lamine Yamal pour une place dans le onze de départ de son entraîneur Hansi Flick, ne peut pas se joindre aux entraînements collectifs avec le Barça ni effectuer des séances individuelles dans les installations sportives du club, étant donné qu'il n'a pas encore signé les contrats et n'a pas été enregistré auprès de la Sécurité sociale.

Dans le même contexte, Joan Laporta, président du Barça, a confirmé que le club catalan présentera Adeyemi demain, mercredi.