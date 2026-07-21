Le FC Barcelone se rapproche de l'annonce officielle de sa deuxième recrue estivale : l'Allemand Karim Adeyemi, ailier droit âgé de 24 ans, attend de finaliser son arrivée dans l'équipe pour devenir le deuxième renfort de l'entraîneur Hansi Flick pour la saison 2026-2027, après Anthony Gordon.

Adeyemi était parvenu à un accord avec le club catalan la semaine dernière, mais son arrivée n'a pas encore acquis de caractère officiel. Il ne semble pas probable que la transaction soit annoncée ce mardi, en même temps que l'arrivée du président du club Joan Laporta après avoir suivi la finale de la Coupe du monde depuis le stade. Le joueur est tenu de rester dans l'un des hôtels de Barcelone, dans l'attente des dispositions relatives à sa présentation officielle prévue dans les prochaines heures.

Selon le journal espagnol « Marca », Adeyemi est arrivé à Barcelone mercredi dernier, tandis qu'il a passé sa visite médicale jeudi.

L'attaquant allemand jouera sous les couleurs de Barcelone pour les cinq prochaines saisons, le club catalan devant verser au Borussia Dortmund la somme de 22 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 7 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus potentiels.

Bien que la transaction ait été entièrement bouclée, la confirmation officielle n'a pas encore été publiée à ce jour.

Les sources ont précisé que tous les indicateurs laissaient présager la possibilité d'une annonce aujourd'hui, mais la direction du club catalan estime cela difficile, faute de certitude quant à la disponibilité d'un temps suffisant pour organiser l'agenda de l'événement, d'autant plus que Joan Laporta arrive aujourd'hui à Barcelone après avoir suivi la finale du Mondial.

Les services administratifs de Barcelone assurent que l'annonce officielle interviendra au cours de cette semaine, sans le moindre doute à ce sujet.

S'agissant des dispositions relatives à sa présentation, Karim Adeyemi attend les nouvelles en compagnie de ses proches à l'intérieur de l'hôtel habituel où séjourne Barcelone, situé tout près du stade « Spotify Camp Nou ».

L'ailier droit, qui rivalisera avec Lamine Yamal pour une place dans le onze de départ de son entraîneur Hansi Flick, ne peut pas rejoindre les entraînements collectifs avec Barcelone ni effectuer des séances individuelles dans les installations sportives du club, dans la mesure où il n'a pas encore signé les contrats et n'a pas été enregistré auprès de la Sécurité sociale.