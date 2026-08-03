Avant de finaliser le prêt de ter Stegen, l'Ajax ouvre un nouveau front avec le Barça

L'Ajax Amsterdam a ouvert deux canaux de négociation avec le Barça, après avoir finalisé les démarches pour le prêt du gardien allemand Marc-André ter Stegen, et déposé une nouvelle demande pour engager le jeune latéral Jofre Torrents, également sous forme de prêt.

Des sources bien informées ont confirmé que le prêt de ter Stegen à l'Ajax sera officiellement bouclé entre lundi et mardi, après des semaines de négociations intensives entre toutes les parties.

L'international allemand se trouve dans la capitale néerlandaise, Amsterdam, depuis vendredi dernier, où il a passé la visite médicale et signé les documents requis en vue de l'annonce officielle.

Malgré l'absence de communiqué officiel ce dimanche, l'atmosphère au sein des deux clubs confirme que l'annonce n'est qu'une question de temps, et n'ira pas au-delà de mardi au plus tard.

Torrents, le deuxième objectif de l'Ajax

Au cours de ses négociations concernant ter Stegen, l'Ajax a manifesté un intérêt clair pour recruter le jeune latéral gauche Jofre Torrents, selon les révélations de l'émission « Què t'hi jugues? ».

Le journal « Marca » a appris que le club néerlandais s'est renseigné sur la possibilité d'engager le joueur catalan sous forme de prêt avec option d'achat, en plus de son souhait d'obtenir 50 % de ses droits futurs.

Mais les négociations concernant Torrents en sont encore à leurs premières étapes. La direction du Barça attend la reprise des contacts avec l'Ajax la semaine prochaine, pour examiner officiellement les détails de l'opération.

Le Barça ouvert à un prêt du joueur

Jofre Torrents est l'une des options dont dispose l'entraîneur Hansi Flick au poste de latéral gauche, aux côtés d'Alejandro Baldé, alors que se poursuivent les négociations pour récupérer João Cancelo.

Torrents, formé à l'académie « La Selva del Camp », a disputé quatre matches avec l'équipe première la saison dernière, dont trois en Liga et un en Coupe du Roi.

Sur le principe, le Barça ne s'oppose pas à un prêt du joueur âgé de 19 ans, dans le but de le développer et de lui offrir davantage de temps de jeu, d'autant qu'il est lié au club par un contrat courant jusqu'en juin 2028.

Torrents faisait partie d'une liste de 17 joueurs de l'académie « La Masia » ayant accompagné l'équipe première au stage de préparation au centre « St George's Park » en Angleterre.

Alors que le transfert de ter Stegen semble acté et n'attend plus que l'annonce, le sort de Torrents se décidera en fonction des discussions qui se tiendront la semaine prochaine entre les directions des deux clubs, lesquelles révéleront le degré de sérieux de l'Ajax quant à la poursuite de l'opération et les conditions posées par le Barça pour se séparer de son jeune joueur.