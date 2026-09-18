Le chanteur américain Tyler, the Creator est devenu le principal candidat pour figurer sur le maillot du Barça lors du Clásico face au Real Madrid, prévu le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou.

L'identité de l'artiste qui apparaît sur le maillot est devenue l'une des grandes inconnues qui précèdent chaque Clásico depuis l'accord de sponsoring entre le Barça et Spotify.

Selon les révélations du journal espagnol « Sport », le Barça s'oriente vers le choix de Tyler, the Creator, l'accord n'ayant toutefois pas encore été définitivement conclu et ses détails restant à préciser.

Malgré la discussion d'autres alternatives au cours des dernières semaines, les chances de l'artiste américain ont progressé pour en faire l'option principale de cette initiative.

En cas de confirmation de l'accord, le mot « GOLF » pourrait apparaître sur le maillot, en référence à la marque de vêtements GOLF WANG fondée par Tyler, the Creator, ce mot étant l'un des éléments les plus récurrents dans les designs et les vêtements de la marque.

Tyler, the Creator jouit d'une large influence aux États-Unis qui dépasse la musique pour s'étendre à la mode et aux réseaux sociaux. Sa capacité à susciter le débat et à mobiliser une vaste communauté numérique représente également un facteur d'attraction pour l'initiative, à travers laquelle le Barça et Spotify cherchent à obtenir un impact mondial dépassant le match lui-même.

Dans le cadre de cette initiative, Drake est apparu sur le maillot du Barça en octobre 2022, puis Rosalía, les Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran et Olivia Rodrigo. Tyler, the Creator pourrait être le prochain nom sur la liste, même si l'accord n'a pas encore été conclu.