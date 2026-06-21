Declan Rice, le milieu de terrain d’Arsenal, a affirmé être en pleine forme et exempt de toute blessure avant le prochain match de l’Angleterre contre le Ghana, prévu mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le milieu des Gunners avait brillé lors de la victoire initiale des « Three Lions » face à la Croatie (4-2), sous les ordres de Thomas Tuchel.

Il avait toutefois quitté ses partenaires à vingt minutes de la fin, en raison de douleurs lombaires et tendineuses au genou, suscitant quelques inquiétudes.

Les Three Lions retrouveront le terrain dans 48 heures et le milieu de terrain devrait logiquement être aligné d’entrée, d’autant qu’il a salué les choix de son sélectionneur.

Interrogé par la chaîne « ITV » sur sa disponibilité pour affronter le Ghana, Rice a déclaré : « Oui, je suis prêt, en forme et impatient de jouer. »

« Je pense que c’était une décision avisée de me remplacer, a-t-il expliqué. Je ressentais une petite gêne nerveuse aux ischio-jambiers, un problème que je traîne depuis longtemps à Arsenal, surtout après la trêve hivernale. »

« Beaucoup de gens n’étaient pas au courant, car tout s’est passé en coulisses », a-t-il confié au quotidien Metro.

Il a ajouté : « C’était la bonne décision. C’est souvent au cours des 20 dernières minutes que la plupart des blessures surviennent. »

Il conclut : « C’est dans les 20 dernières minutes que le corps subit le plus. Ces derniers jours, je me suis senti en très bonne forme. »

L’encadrement anglais s’inquiète aussi de la condition physique de Bukayo Saka, coéquipier de Rice à Arsenal, et de son niveau de préparation.

Interrogé sur la capacité de Saka à faire la différence dans ce tournoi malgré les interrogations concernant sa condition physique, Rice a répondu : « À 100 %, oui. »

« Il s’entraîne très bien, il a joué lors du dernier match et a eu un impact incroyable », rappelle-t-il, évoquant sa passe décisive pour le quatrième but de Marcus Rashford.

Il a conclu : « C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai évolué, il veut toujours jouer, mais cette fois il a fait preuve de sagesse. Nous avons aussi Noni, dont la performance a été incroyable. »