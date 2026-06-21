Declan Rice, le milieu de terrain d’Arsenal, a affirmé être à 100 % de ses capacités et exempt de toute blessure avant le prochain match de l’Angleterre contre le Ghana, prévu mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le milieu des Gunners a livré une performance remarquée lors de la victoire initiale des « Three Lions » dans le groupe 12 face à la Croatie, que l’équipe de Thomas Tuchel a dominée 4-2 pour bien lancer sa campagne.

Il avait toutefois quitté ses partenaires à vingt minutes de la fin, en raison de douleurs au dos et aux ischio-jambiers, suscitant quelques inquiétudes.

Les Three Lions retrouveront le terrain dans 48 heures et tout indique que le milieu de terrain sera aligné d’entrée, d’autant qu’il a salué les choix de son sélectionneur.

Interrogé par la chaîne « ITV » sur sa disponibilité pour affronter le Ghana, Rice a déclaré : « Oui, je suis prêt, en forme et impatient de jouer. »

« Je pense que c’était une décision avisée de me remplacer, a-t-il expliqué. Je ressentais une douleur nerveuse aux ischio-jambiers, une gêne qui traîne depuis longtemps, depuis après Noël avec Arsenal. »

« Beaucoup de gens n’étaient pas au courant, car tout s’est passé en coulisses », a-t-il confié au quotidien Metro.

Il a ajouté : « C’était la bonne décision. C’est souvent au cours des 20 dernières minutes que la plupart des blessures surviennent. »

Il conclut : « C’est dans les 20 dernières minutes que l’on sent vraiment son corps subir cette épreuve. Ces derniers jours, je me suis senti en très bonne forme. »

L’encadrement anglais s’inquiète aussi de la condition physique de Bukayo Saka, coéquipier de Rice à Arsenal, et de son niveau de préparation.

Interrogé sur la capacité de Saka à peser dans le tournoi malgré ces doutes, Rice a répondu sans hésiter : « À 100 %, oui. »

« Il s’entraîne très bien, il a joué le dernier match et a eu un impact incroyable », rappelle-t-il, soulignant la passe décisive du joueur pour le quatrième but de Marcus Rashford.

Il a conclu : « C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai évolué, il veut toujours être sur le terrain, mais cette fois, il a fait preuve de sagesse. Nous avons aussi Noni, qui a réalisé une performance incroyable. »