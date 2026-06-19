Avant d’affronter l’Espagne, Donis prépare l’Arabie saoudite au scénario le plus exigeant

Le staff technique de l’équipe d’Arabie saoudite peaufine ses préparatifs avant le match très attendu contre l’Espagne, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre constituera un test difficile pour les Verts face à l’un des principaux favoris pour le titre.

L’entraîneur grec Georgios Donis vise un nouveau résultat positif après le précieux match nul face à l’Uruguay, tout en cherchant à éviter une défaite cuisante contre une formation au potentiel offensif redoutable, menée par la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal.

Le scénario le plus ardu attend les « Verts ».

Lors des dernières séances d’entraînement, le staff technique a accordé une attention particulière à la préparation des gardiens afin qu’ils soient prêts à faire face à tous les scénarios face à une sélection espagnole adepte d’un pressing constant et de nombreuses tentatives offensives.

Conformément aux consignes de Donis, l’entraîneur des gardiens a axé les exercices sur la parade des tirs cadrés, la gestion des rebonds dans la surface et la réaction aux ballons rapides, autant de situations probables face aux incessantes offensives des Matadors.

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Les séances ont également insisté sur l’importance d’éviter de renvoyer le ballon dans les zones de danger, qu’il soit capté ou repoussé vers les côtés, pour limiter les opportunités des Espagnols de créer de nouvelles occasions.

Conscient de la difficulté de la tâche, Donis anticipe un adversaire déterminé à se rattraper après son match nul lors de la première journée et à inscrire le maximum de buts.

Al-Owais dissipe les craintes

Bonne nouvelle pour les Verts : le correspondant de la chaîne Al-Arabiya a confirmé que Mohammed Al-Owais était apte et prêt à affronter l’Espagne, après avoir pris part pleinement à la dernière séance d’entraînement de la sélection.

L’inquiétude avait gagné le staff après quelques absences ponctuelles aux séances collectives, mais le gardien a depuis retrouvé le groupe et validé sa participation à la rencontre.

Il a pris part aux séances spécifiques des gardiens, axées sur la gestion des ballons chauds et le jeu sous pression, car son but devrait être soumis à une rude épreuve face à la puissance offensive espagnole.

Les coéquipiers misent sur les prouesses de leur gardien chevronné.

Les coéquipiers misent sur son expérience et ses parades pour contenir l’offensive espagnole, lui qui avait déjà brillé lors de la première sortie face à l’Uruguay.

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Lors de la première journée face à l’Uruguay, il avait brillé en repoussant neuf tentatives adverses, dont quatre tirs dangereux depuis l’intérieur de la surface, et avait ainsi permis aux Verts de décrocher un précieux point.

Conscient de l’intensité attendue du jeu offensif espagnol, le staff technique sait que la tâche s’annonce plus ardue pour Al-Owais et ses partenaires. Mais il mise sur la préparation de l’ancien portier d’Al-Hilal pour qu’il poursuive ses performances de haut niveau et protège les buts des Verts lors de l’un des matchs les plus délicats de la compétition.