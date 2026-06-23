Avant d’affronter l’Égypte, l’Iran reçoit une bonne nouvelle des États-Unis

Selon plusieurs sources, le ministère américain de la Sécurité intérieure aurait pris une nouvelle décision accordant des facilités logistiques à la sélection iranienne avant son match très attendu contre l’Égypte lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon NBC News, les autorités ont revu les modalités de déplacement de la délégation iranienne après les doléances de la Fédération iranienne de football concernant un traitement jugé moins favorable que celui accordé aux autres sélections.

Selon ce reportage, la sélection iranienne pourra désormais voyager à Seattle, ville hôte de la rencontre face à l’Égypte, deux jours avant le coup d’envoi, au lieu des 24 heures initialement prévues pour les deux premières journées de la Coupe du monde.

Malgré cet assouplissement, la délégation iranienne devra quitter les États-Unis immédiatement après la rencontre pour regagner son camp de base à Tijuana, au Mexique.

Selon un porte-parole du département américain de la Sécurité intérieure, cette mesure vise à garantir des conditions de participation équitables pour la sélection iranienne tout en maintenant le niveau de sécurité requis durant la compétition.

Lors des deux premières journées, la délégation iranienne avait dû multiplier les allers-retours entre le Mexique et les États-Unis dans des délais très courts, et quitter le sol américain après chaque rencontre, contrairement aux autres sélections bénéficiant d’une plus grande flexibilité pour leurs déplacements et leur hébergement.

Selon le rapport, la Fédération iranienne de football envisage de déposer une réclamation officielle auprès de la FIFA pour dénoncer un traitement inéquitable par rapport aux autres sélections de la Coupe du monde.

Auparavant, le sélectionneur iranien avait dénoncé un traitement « injustement discriminatoire » en raison des restrictions imposées aux déplacements de sa délégation depuis le début du tournoi.

Cette décision intervient juste avant le match décisif face à l’Égypte, vendredi à Seattle, où les Iraniens nourrissent encore l’espoir de se qualifier pour le tour suivant après deux matches nuls lors des deux premières journées.

Une rencontre cruciale pour les deux formations, qui visent un résultat positif afin d’améliorer leurs chances de qualification pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

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