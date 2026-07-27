Le Barça intensifie ses efforts pour dessiner les contours de sa préparation en vue de la nouvelle saison sous la houlette de Hansi Flick, en étudiant la possibilité de disputer un match amical au Maroc, au moment où la délégation blaugrana s'est envolée, ce lundi, vers l'Angleterre pour y entamer son stage de préparation à « St. George's Park ».

Selon le journal espagnol « Sport », Flick mettra à profit ce stage pour poursuivre l'intensification du travail physique et tactique avec l'effectif, qui traverse des semaines décisives avant le coup d'envoi officiel de la saison.

Flick vise ainsi à renforcer la cohésion tactique de l'équipe et à accélérer le processus d'intégration des nouvelles recrues.

La délégation catalane a rassemblé la quasi-totalité des joueurs disponibles de l'équipe première, en plus d'un grand nombre de joueurs de l'académie.

Parmi les noms présents figuraient la nouvelle recrue Karim Adeyemi et Ronald Araujo, de retour après avoir disputé la Coupe du monde, aux côtés de Fermin Lopez, qui poursuit son programme de réathlétisation dans la dynamique du groupe.

La liste a également compté la présence du duo Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen, malgré leurs situations particulières, tandis que le Brésilien Raphinha rejoindra la délégation en milieu de semaine, à l'issue de sa période de congés.

Dans le même contexte, le Barça continue de fixer son calendrier de matches amicaux en dehors des entraînements sur le terrain, le journaliste Achraf Ben Ayad ayant confirmé que le club catalan étudie la possibilité de disputer un nouveau match de préparation au Maroc avant le début des compétitions de la Liga.

Cette démarche revêt des dimensions sportives majeures, en plus de l'aspect commercial, le Barça disposant d'une large base de supporters en Afrique du Nord. La tenue d'un match amical sur le sol marocain lui permettrait de renforcer sa présence internationale, tout en générant de nouveaux revenus financiers pour les caisses du club.





L'identité de l'éventuel adversaire ou la date de la rencontre n'ont pas encore été précisées, tandis que la direction sportive et le secteur commercial du club s'attellent à trouver un créneau adéquat dans un calendrier extrêmement chargé, les négociations devant se poursuivre au cours des prochains jours, selon Ben Ayad.

En attendant que soit tranchée la possibilité de disputer le match au Maroc, l'équipe de l'entraîneur Flick se concentre sur les échéances à venir dans le cadre de sa préparation estivale chargée. Elle conclura son stage en Angleterre par deux rencontres amicales face à Birmingham City le 31 juillet et à Preston North End le 3 août prochain.

Le Barça se rendra ensuite en Italie pour disputer un tournoi triangulaire à Udine le 8 août, au cours duquel il affrontera Nottingham Forest et l'Udinese, avant de conclure ses rencontres de préparation par le Trophée Joan Gamper, prévu le 19 août face à Al Ahly.