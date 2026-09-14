Des rapports de presse ont dévoilé la date à laquelle le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, annoncera la liste de l'Arabie saoudite qui prendra part à la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 ».

La vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique débute dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, le 23 septembre en cours, et se poursuit jusqu'au 6 octobre prochain.

La chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya » a indiqué que Donis annoncera la liste finale qui participera au Golfe 27 après-demain mercredi, une semaine avant le début du tournoi.

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L'entraîneur grec devra prendre certaines décisions difficiles, notamment après la confirmation de l'absence de sa star et capitaine Salem Al-Dawsari pour ce tournoi en raison d'une blessure, ainsi que la possible absence de l'arrière droit Saud Abdulhamid.

L'équipe nationale saoudienne dispute ce tournoi du Golfe dans l'objectif de le reconquérir, après ne pas l'avoir remporté depuis 23 ans, lorsqu'elle avait été sacrée pour la dernière fois en 2003.

L'Arabie saoudite figure dans le groupe 1, qui comprend à ses côtés les sélections de l'Irak, d'Oman et du Koweït, les deux premiers du classement se qualifiant pour les demi-finales.