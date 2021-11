Avant Arsenal, Smith Rowe a tenté Chelsea

La star d'Arsenal Emile Smith Rowe a révélé comment il avait été recalé par Chelsea après avoir fait un essai avec les Blues. Le joueur de 21 ans a ensuite pris la direction d’Arsenal et brille depuis avec les Gunners.

Smith Rowe a été inclus dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate pour les deux matches internationaux de novembre, alors que Marcus Rashford et James Ward-Prowse ont été écartés.

Alors qu'il était initialement prévu qu'il joue avec les moins de 21 ans, il est maintenant déterminé à tirer le meilleur parti de sa chance avec les A.

Smith Rowe recalé par Chelsea

"Oui, avant d'aller à Arsenal, j'ai fait un essai à Chelsea par l'intermédiaire d'un de mes coéquipiers dans mon équipe locale", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Il était déjà à l'essai là-bas et il a parlé de moi. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais j'ai fait un essai à Chelsea, mais je n'ai pas été retenu."

"C'était difficile à accepter à l'époque, étant si jeune, mais je suis allé directement à Arsenal après ça et heureusement j'ai été pris et je n'ai pas regardé en arrière depuis."

Smith Rowe a été en grande forme pour Arsenal cette saison, marquant quatre fois en 11 matchs de Premier League, alors que les Gunners se sont remis d'un départ désastreux pour se rapprocher à deux points de la qualification pour la Ligue des champions.

Que pense Smith Rowe de sa convocation en Angleterre ?

"C'est un rêve qui devient réalité [d'être appelé par l'Angleterre], je ne m'y attendais vraiment pas", a ajouté Smith Rowe.

"J'étais en U21 et Gareth m'a appelé la veille pour me dire que j'étais dans l'équipe première."

"C'était un grand moment pour moi et ma famille. Ma mère était en bas quand il a appelé et j'étais en haut. J'ai couru en bas et je lui ai tout de suite dit, c'était très émouvant. Ils étaient si fiers de moi et j'avais hâte de retrouver l'équipe."

"Tout s'est passé si vite, mais j'essaie de garder la tête basse. C'est surréaliste d'être ici et je veux apprendre autant que je peux."