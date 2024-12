Auxerre - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AJ Auxerre reçoit le Paris Saint-Germain, ce vendredi, pour le match de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Comme lors de la 12e journée, deux rencontres ouvrent le bal pour la 14e journée de Ligue 1 de France, ce vendredi 06 décembre. Outre le choc entre le LOSC et le Stade Brestois plus tôt, l’on assistera dans la soirée au duel entre les promus de l’AJ Auxerre et le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Cette dernière rencontre aura lieu au stade Abbé Deschamps.

Choc électrique entre les deux meilleures équipes à domicile

L’AJ Auxerre réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire en Ligue 1. Surprenante huitième de Ligue 1, la formation auxerroise (19 points) reçoit le Paris Saint-Germain dans le but d’infliger la première défaite de la saison aux Franciliens. A domicile depuis le début de la saison, les hommes de Christophe Pélissier sont presque intouchables avec 5 victoires sur 6 possibles (15 points sur 18). Ce qui fait d’Auxerre la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison derrière le PSG (19 points sur 21 possibles). Battu par Toulouse (2-0) lors de la précédente journée, Auxerre tentera de se relancer face aux champions en titre. Une mission difficile mais pas impossible pour une équipe promue, qui a été trop forte pour l’OM au Vélodrome (1-3). Les Auxerrois y croient.

De son côté, le Paris Saint-Germain fera de ce déplacement un test avant son match contre Salzbourg, mardi prochain, en Ligue des champions. Solide leader de Ligue 1 avec sept points d’avance sur le dauphin l’OM, le PSG (33 points) est en pleine confiance avant d’affronter Auxerre, même si le coach Luis Enrique est méfiant des Auxerrois. Accrochés par les Canaris du FC Nantes le week-end dernier, les partenaires de Bradley Barcola envisagent de se relancer pour décrocher leur 11e victoire de la saison. L’adversaire ne fait pas peur aux Franciliens, puisqu’en 14 confrontations directes toutes compétitions confondues, depuis février 2008, Paris compte 8 victoires contre trois pour les hôtes et 3 matchs nuls.

Horaire et lieu du match

Auxerre - PSG

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de l’Abbé Deschamps

A 21h française

Les compos probables du match Auxerre - PSG

Auxerre : Leon - Diomandé, Jubal, Akpa - Hoever, Owusu, Raveloson, Mensah - Perrin, Traoré - Sinayoko

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Auxerre - PSG ?

La rencontre entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce vendredi 06 décembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.