Auxerre-Marseille (0-2) : L'OM bat l'AJA sans trembler

En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l'OM s'est imposé 2-0 à l'Abbé-Deschamps contre Auxerre dans une rencontre dominée par les Olympiens.

Avant de défier Tottenham en Ligue des champions, mercredi, l'OM a confirmé son excellent début de saison en allant gagner à Auxerre sans trembler et en livrant une belle prestation.

Le turn-over de Tudor, Payet forfait

Avec l'enchaînement des matches, Igor Tudor avait décidé de procéder à sept changements par rapport au match précédent contre Clermont : seuls Lopez, Mbemba, Clauss et Rongier étaient reconduits. Recrue estivale, Issa Kaboré en a profité pour fêter sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Alexis Sanchez prenait place sur le banc tandis que Payet était absent en raison d'une blessure.

Ces nombreux changements n'ont pas perturbé l'OM. Dès la troisième minute de jeu, Clauss butait sur Joly et Costil après avoir bénéficié d'une jolie ouverture d'Ünder.

On retrouvait le Turc cinq minutes plus tard. Après avoir mis la panique dans la défense auxerroise, son tir heurtait le poteau. Le ballon revenait sur Gerson qui, opportuniste, l'envoyait au fond des filets.

Gerson manquait ensuite le break mais son tir, dans un angle fermé, était repoussé par Costil (18e).

Alexis Sanchez encore buteur

Inoffensive en première période, l'AJA affichait un meilleur visage lors du second acte. Gauthier Hein avec un face-à-face perdu avec Pau Lopez (61e) puis Paul Joly, avec une tête non cadrée (65e) inquiétaient les Olympiens sans parvenir à égaliser.

Après avoir laissé passer l'orage, l'OM reprenait sa domination. On était même à deux doigts d'assister au remake de l'ouverture du score : une frappe de Tavares sur le poteau arrivait dans les pieds de Sanchez mais Costil, prompt à réagir, bloquait le tir du Chilien (67e).

Costil retardait l'échéance une nouvelle fois (tir en pivot de Luis Suarez, 75e) avant de finalement céder une deuxième fois dans la rencontre : après un beau mouvement collectif entre Harit et Guendouzi, Alexis Sanchez était à la conclusion avec un tir croisé du droit (83e) pour son 3e but de la saison.

Un départ canon pour l'OM en Ligue 1

A 2-0, la messe était dite et l'OM enregistre son cinquième succès en six journées (pour un nul) et prend provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 16 points en attendant les matches du PSG et Lens (13 points pour ces deux clubs avant la 6e journée).

De son côté, l'AJA, déjà battue à Lyon en milieu de semaine, chute pour la 3e fois de la saison et reste en milieu de tableau avec 7 points.