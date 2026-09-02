Le joueur brésilien Richarlison fait pression sur son club de Tottenham afin de rejoindre les rangs du club turc de Trabzonspor.

Trabzonspor traverse une mauvaise passe sur le plan des résultats, après une défaite 4-0 face au club hongrois de Ferencváros, lors du match retour des barrages de la Ligue Europa, en plus d'avoir laissé filer 5 points lors des 3 premières journées du championnat turc.

Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a écrit sur son compte du réseau X : « Richarlison est parvenu à un accord verbal avec Trabzonspor. »

Il a ajouté : « Le joueur brésilien veut rejoindre Trabzonspor et fait pression sur son club anglais pour qu'il accepte l'offre soumise par le club turc. »

Dans le même temps, le site « The Athletic » a rapporté que Richarlison, âgé de 29 ans, fait face à un avenir incertain avec Tottenham, après l'effondrement d'un transfert proposé pour son retour à Everton.

Le club de Trabzonspor a également effectué une tentative infructueuse pour recruter Richarlison au cours des dernières vingt-quatre heures.

Après leur tentative ratée, il n'est pas clair si Trabzonspor effectuera une nouvelle tentative pour s'attacher les services du joueur ou non.

Bien que la date limite des transferts en Angleterre soit close, les clubs turcs peuvent encore recruter des joueurs, jusqu'à vendredi prochain.

En cas de départ de Richarlison à Trabzonspor, il évoluera aux côtés de l'Égyptien Mohamed Salah, qui a rejoint le club turc après son parcours légendaire avec Liverpool.

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