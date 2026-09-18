C’était encore une autre époque, il y a 25 ans. À l’époque, en 2001, Michael Owen, alors âgé de 21 ans, remportait le Ballon d’Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse et la plus importante du football mondial. L’attaquant avait auparavant remporté la Coupe de l’UEFA, la FA Cup ainsi que la Coupe de la Ligue anglaise avec le FC Liverpool, en inscrivant 24 buts sur la route de ces succès.

« Je ne savais absolument pas ce que c’était. À l’époque, ce n’était même pas un sujet dans la presse », a révélé Owen l’année dernière. Il avait appris son succès au téléphone par l’entraîneur des Reds de l’époque. « Quand Gerard Houllier m’a appelé et m’a dit que j’avais gagné le Ballon d’Or, j’ai demandé : Qu’est-ce que c’est, coach ? »

Je ne veux pas affirmer mordicus que c’est cette époque-là que je souhaite voir revenir. Le Ballon d’Or ne m’a certes jamais vraiment passionné, mais il est évidemment tout à fait normal que son importance ait sensiblement augmenté ces dernières années, tant chez les joueurs que dans la perception du public.

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Lamine Yamal et Kylian Mbappe avant le Ballon d’Or : une autopromotion discutable

En revanche, ce que je trouve terriblement gênant, déplacé et arrogant, c’est l’autopromotion discutable des potentiels vainqueurs parmi les 30 nommés. Le tout encore soutenu par de véritables campagnes de leurs clubs, qui ne laissent passer aucune occasion de couvrir leur joueur de louanges, voire d’affirmer clairement qu’il le mérite davantage que la concurrence.

« Pourquoi ne devrions-nous pas le soutenir ? », a récemment demandé l’entraîneur du Barça Hansi Flick au sujet de son protégé Lamine Yamal, l’un des favoris pour la victoire lors de la cérémonie de cette année, le 26 octobre à Londres. Ma réponse : parce que cela n’a rien à voir avec l’humilité ni avec l’exemplarité. Parce que, comme d’innombrables entraîneurs dans le monde le soulignent toujours, la vérité se trouve sur le terrain et qu’il n’y a pas besoin de prises de parole faciles à décrypter pour élever son propre joueur au-dessus des autres. Et parce que, tout simplement, c’est antipathique.

Complètement absurde qu’un Yamal de 18 ans s’assoie et affirme, comme il l’a récemment fait : « Pour être honnête, je pense que je mérite ce prix cette année, au vu de ce que j’ai gagné. » Complètement prétentieux, la manière dont le Madrilène Kylian Mbappe se désigne comme « l’élu » et estime que « personne n’a été meilleur que moi la saison dernière ». Imaginez un instant que, dans les catégories de jeunes du football collectif, quelqu’un parle ainsi de lui-même.

Ballon d’Or : les dix derniers vainqueurs

Année Vainqueur 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 non attribué 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campagnes avant l’attribution du Ballon d’Or : Jose Mourinho se met lui-même à nu

Certes, ces campagnes ciblées en amont de la remise du prix ne sont plus une nouveauté depuis longtemps. Cette année, elles ont peut-être gagné un peu en égoïsme ostentatoire dans un sport où l’importance du collectif est pourtant toujours mise en avant à juste titre. Mais dès 2013, par exemple, le Real avait réuni une troupe composée d’Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas et Sergio Ramos afin de faire massivement campagne pour Cristiano Ronaldo dans la course face à Lionel Messi et Franck Ribery, avec malheureusement, à mon sens, du succès.

Il y a deux ans, les Merengue avaient même provoqué un scandale en annulant purement et simplement leur déplacement à Paris et en boycottant la cérémonie. Il avait auparavant fuité que c’est Rodri, et non Vinicius Junior, qui allait gagner. Le club avait alors publié le communiqué suivant : « Si les critères de la remise du prix ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, alors ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Puisque ce n’est pas le cas, il est évident que le Ballon d’Or et l’UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid ne se rend pas là où il n’est pas respecté. »

Et tout récemment, nul autre que l’actuel entraîneur du Real, Jose Mourinho, a révélé toute l’absurdité politique qui entoure le Ballon d’Or, tout en se mettant lui-même à nu. En 2012, le Portugais affirmait encore : « Comment peut-on gagner le Ballon d’Or sans remporter de titres, sans gagner quelque chose d’important ? Ne me parlez pas du Mondial des clubs ou de la Supercoupe, ce sont des broutilles. Parlez-moi des grands titres. » Il y a quelques semaines, il déclarait ensuite : « On ne peut pas attribuer le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde. Les meilleurs joueurs du monde sont deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont et où ils sont. Nous savons qui a écrit l’histoire individuellement cet été. »

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Ballon d’Or : le besoin de reconnaissance et l’hybris ne devraient pas être récompensés

Bien sûr, Mbappe a « des arguments pour gagner le Ballon d’Or », comme il l’a dit. Bien sûr, pour de tels joueurs d’exception, il est permis, et peut-être même nécessaire, d’avoir pour objectif individuel de partir à la conquête de ce trophée. Mais ils ne pourraient jamais le remporter sans leurs coéquipiers, même si certains d’entre eux peuvent être moins talentueux qu’eux.

La fanfaronnade évidente, le besoin de reconnaissance ainsi que l’hybris de professionnels blasés et de clubs qui, avec de telles attitudes, contribuent eux aussi à éloigner toujours davantage le football moderne de sa base, ne devraient pas être récompensés.

Avant d’écrire la dernière phrase, je tiens à souligner une nouvelle fois ceci : peu m’importe au plus haut point de savoir qui gagnera le Ballon d’Or en 2026. Le fait qu’Harry Kane, sérieux prétendant à la victoire, ait apparemment choisi en toute connaissance de cause de ne pas faire sa propre publicité avant l’attribution me donne envie de voir justement ce type de comportement être récompensé.

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