Aurier dans le viseur de l'AC Milan ?

L'AC Milan est à la recherche d'un arrière droit et Serge Aurier fait partie d'une liste de deux joueurs ciblés.

Le championnat d' s'est achevé dimanche et l' ne chôme pas pour préparer la prochaine saison. Paolo Maldini, le directeur sportif du club milanais, a d'abord annoncé vouloir prolonger Zlatan Ibrahimovic le plus vite possible.

L'AC Milan souhaite également recruter un arrière droit : c'est ce que révèle la Gazzetta dello Sport dans son édition papier ce de lundi 3 août. La cible prioritaire à ce poste est Serge Aurier (27 ans) qui évolue à . Pour le quotidien sportif, le prix du joueur, estimé à 15 millions d'euros, n'est pas un frein pour l'AC Milan, d'autant plus que Mourinho accepterait de le laisser partir.

Un échange Dumfries-Rodriguez ?

Si cette piste n'aboutissait pas, l'AC Milan pourrait alors se tourner vers Denzel Dumfries. Agé de 24 ans, l'international néerlandais (9 sélections) joue au Eindhoven depuis 2018 et possède une bonne expérience européenne (10 matches de et 10 matches de ). Dumfries présente également l'avantage d'être moins cher qu'Aurier, puisque sa valeur est estimée à 12 millions d'euros.

Le transfert de Dumfries pourrait même être facilité par la présence de Ricardo Rodriguez au sein du PSV. Le latéral gauche suisse est prêté par le club milanais au club néerlandais qui souhaiterait obtenir un nouveau prêt. Un échange entre les deux joueurs permettrait de satisfaire les deux parties.