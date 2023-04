Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid n'en veut déjà plus

Le Real Madrid pourrait remanier son milieu de terrain cet été.

Jude Bellingham et Gabri Veiga ont été associés à un transfert vers la capitale espagnole, tandis que Toni Kroos, Luka Modric et Dani Ceballos sont tous en fin de contrat à la fin de la saison.

Ce dernier devrait se voir proposer un nouveau contrat en juin, mais Kroos et Modric sont incertains, car ils arrivent tous deux à la fin de leur carrière.

Toutefois, un autre joueur est pressenti pour partir : Aurélien Tchouameni. L'international français, qui a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines, a été lié à Liverpool avant de rejoindre le Real Madrid l'été dernier, et il y a des rumeurs selon lesquelles le club de Premier League est toujours intéressé.

Cependant, Fabrizio Romano a déclaré à CaughtOffside que le Real Madrid ne voulait pas vendre Tchouameni, car il est considéré comme un joueur important aujourd'hui et pour l'avenir.

Le Real n'a pas changé d'avis

"Jurgen Klopp voulait vraiment Aurélien Tchouameni il y a un an, oui ; mais je suis également sûr que le Real Madrid n'a pas changé d'avis sur Tchouameni et qu'il le considère comme un joueur clé pour le présent et l'avenir.

"Je le vois rester au Real Madrid cet été, malgré les récentes spéculations qui vont dans le sens contraire.

Tchouameni espère retrouver sa place dans l'équipe du Real Madrid dans un avenir proche, alors que l'équipe se prépare pour le mois d'avril, un mois de football d'une importance vitale.