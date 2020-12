Aulas veut instaurer des playoffs en Ligue 1

Après en avoir déjà eu l’idée en printemps, Jean-Michel Aulas a proposé de réformer la Ligue 1 en adoptant le système des playoffs.

Le football français traverse actuellement une importante crise économique, en raison de la crise sanitaire et aussi à cause du conflit Mediapro-LFP. Le principal diffuseur de championnat ayant refusé de s’acquitter de ses deux derniers paiements envers les instances dirigeantes, ce sont les clubs professionnels qui en font les frais.

Actuellement, toutes les idées sont les bienvenues pour tenter de venir en aide aux équipes constituant l’élite. Et Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, en a justement soumis une. Pour lui, il serait intéressant de mettre en place les playoffs à la fin du championnat afin de créer plus d’engouement et pouvoir ainsi générer une nouvelle redistribution des droits, avec des offres intéressantes et salvatrices.

"Plutôt que d'avoir une L1 et une L2 avec 20 clubs professionnels, on pourrait imaginer trois divisions professionnelles avec 16 à 18 clubs et une répartition des droits (TV) plus conforme à la réalité économique, avec des recettes liées aux audiences de chacun, a expliqué le président de l'Olympique Lyonnais. On peut revoir l’organisation sans basculer dans une ligue privée dont je ne veux pas", a-t-il déclaré dans un entretien aux Echos.

Plus d'équipes

La formule des playoffs existe déjà dans d’autres championnats européens, comme celui de et du . C’est aussi utilisé en Championship (D2 anglaise), mais ne concerne que les équipes situées entre la 3e et la 7e place à l’issue de la saison régulière. En , elle se limite aux barrages pour l'accession à la .

"Pour générer plus d’intérêt, on pourrait imaginer de nouvelles fins de saison. Avec des formats en playoffs, qui ont fait leur preuve à l’étranger", a ajouté le cacique rhodanien.

Pour rappel, en printemps dernier, lors de l’arrêt du championnat pour cause de Covid-19, Aulas avait déjà proposé la même solution. Mais, à l’époque, elle n’a pas été très bien accueillie par ses concurrents, car elle servait essentiellement les intérêts de l’OL.