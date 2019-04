Aulas revient sur le départ de Genesio

Le président de l'OL est revenu sur le départ de Bruno Genesio. Pour Aulas, la décision est celle qu'il "fallait prendre."

Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine comme il l'a expliqué en conférence de presse, samedi.

Et alors que le club doit mener une vraie réflexion pour son orientation future, Jean-Michel Aulas est revenu sur cette actualité dans les colonnes de l'Equipe.

"Bruno m'a demandé de ne plus être l'entraîneur la saison prochaine. Je lui ai répondu : à une seule condition, que l'équipe soit qualifiée en Ligue des Champions. Et il m'a expliqué qu'on aurait plus de chance d'avoir dans le stade face à Angers vendredi, une réception enthousiasmante et pas blessante, s'il parlait maintenant. À partir de ce moment-là on a décidé qu'il annoncerait sa mise en retrait de l'équipe à la fin de saison ce qui semblait être la préoccupation principale de pas mal de supporters et de médias. Bruno a été comme il l'est avec son équipe, un garçon respectable et respecté. J'ai senti que ça donnait plus de chance à l'équipe de battre Angers.

J'ai senti que c'était la décision qu'il fallait prendre (pour responsabiliser les joueurs, ndlr)", a indiqué le président de l'OL.