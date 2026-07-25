Arsenal manifeste son intérêt pour recruter la star du Real Madrid, Vinicius Junior, et a commencé à évaluer la faisabilité financière de l'opération, mais la situation en est encore à ses tout premiers stades, selon des sources ayant parlé au réseau ESPN.

Il ne reste plus qu'une seule année de contrat au joueur, âgé de 26 ans, avec le Real Madrid.

Les sources ont indiqué qu'Arsenal constitue la seule destination potentielle pour Vinicius, lors de l'actuel mercato estival, dans le cas où le joueur et le club espagnol ne parviendraient pas à un accord au sujet de la prolongation de son contrat.

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De même, l'intérêt du Real Madrid pour le jeune ailier Yan Diomande, joueur du RB Leipzig, doit être considéré dans le contexte de l'avenir de Vinicius avec l'équipe.

Vinicius a inscrit 4 buts en 5 matchs avec la sélection du Brésil, lors de la Coupe du monde 2026, mais il n'a pas pu empêcher l'élimination de la Seleção face à la Norvège en huitièmes de finale.

La star brésilienne, en provenance de Flamengo, a rejoint le Real Madrid en 2018 et a depuis remporté de nombreux titres avec le club madrilène, notamment la Ligue des champions à deux reprises, la Liga à trois reprises, la Supercoupe d'Espagne à trois reprises et la Coupe du Roi à une reprise.

Plus tôt cette semaine, Arsenal a annoncé le recrutement de l'ailier grec Christos Tzolis en provenance du Club Bruges, tandis que l'ailier belge Leandro Trossard a quitté les Gunners pour le Beşiktaş turc, plus tôt ce mois-ci.