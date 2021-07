Aucune offre reçue par le FC Séville pour Jules Koundé ?

Jules Koundé ne s'en cache pas, il souhaite quitter le FC Séville cet été. Seulement, selon AS, aucune offre n'a encore été transmise le concernant...

Jules Koundé ne s'en cache pas, il est séduit par l'idée de quitter le FC Séville. Le défenseur central a exprimé publiquement son envie "d'aller dans un club encore plus grand" alors qu'il jouait le championnat d'Europe avec la France et il n'a pas changé d'idée. Mais le Français entend prendre son temps et faire le bon choix.

En effet, le clan Koundé est méthodique, et sait que Séville, contrairement à d'éventuels clubs intéréressés, lui garantit de continuer à jouer la C1, après une saison dernière où ils se sont battus pour remporter la Coupe du Roi, atteignant les demi-finales, et avaient des options pour gagner la Liga jusque dans le sprint final.

Le FC Séville attend toujours une offre officielle

L'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, heureux en Andalousie, va donc tenter de rejoindre un club d'un calibre bien supérieur, soucieux de progresser. Sauf que pour l'instant, à en croire les informations publiées par AS ce samedi, force est de constater que les prétendants ne se bousculent pas pour le Français...





Selon le média ibérique, aucune offre n'a encore été transmise au FC Séville pour Jules Koundé. Il faut dire que son prix a de quoi effrayer. Séville, qui a déjà rejeté l'été dernier 50 millions de Manchester City pour le laisser partir, souhaite que sa vente approche les 80 millions de sa clause libératoire. Une grosse somme.

Dans d'autres circonstances, Jules Koundé aurait été l'un des grands mouvements du marché, cependant, les effets économiques de la pandémie dans le football ont amené certains clubs à examiner plus prudemment leurs investissements et à ralentir les opérations qui leur coûtent beaucoup d'argent. Mais on le sait, la fin du mercato est souvent bien plus agitée que le début... L'été est encore long, et la possibilité de voir le Français quitter le FC Séville reste plus que jamais d'actualité.