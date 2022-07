"Aucune équipe de Premier League ne voudrait de Messi"

Danny Mills fait à nouveau la une des journaux, cette fois pour une récente prise de position sur Messi et ses chances de réussite en Premier League.

L'ancien latéral droit n'a pas hésité à affirmer que Messi n'aurait sa place dans aucun des six premiers clubs de Premier League.

"Messi est le meilleur footballeur que j'ai jamais vu", a commencé par dire Mills, au micro de talkSPORT.

"Je sais que les chiffres de Cristiano Ronaldo sont un peu meilleurs et qu'il est plus un joueur de grand jeu. Mais, en termes de footballeur, Messi est le plus grand.

"Mais, est-ce que vous prendriez Messi dans votre équipe maintenant ? Probablement pas.

"Je pense qu'aucun des six premiers de la Premier League ne le prendrait.

"Liverpool ? Non. Manchester City ? Non. Tottenham ? Non, je ne pense pas qu'ils le prendraient."

Cependant, Gabby Agbonlahor n'est pas du tout d'accord avec Mills et a déclaré que Messi commencerait pour n'importe quelle équipe.

"Il commencerait dans toutes ces équipes et a toujours cette qualité", a répondu Agbonlahor.