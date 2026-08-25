Aucun délai : le Barça prend un risque sur le mercato pour les beaux yeux d'Alvarez

Le bras de fer autour de l'avenir de Julian Alvarez se poursuit, l'Atlético Madrid maintenant sa position de refus de laisser l'attaquant argentin rejoindre le Barça, alors que le joueur ne pense qu'à un transfert vers le club catalan.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », l'Atlético Madrid traverse une situation compliquée à cause de Julian Alvarez, après une scène marquante survenue dimanche dernier au Riyadh Air Metropolitano : la majorité des supporters du club a sifflé l'attaquant argentin avant, pendant et après la rencontre, avant que le joueur ne se dirige seul vers le tunnel des vestiaires sur recommandation du club, ce qui a creusé le différend entre le club madrilène et l'attaquant argentin.

L'Atlético maintient son refus de voir Julian Alvarez rejoindre le Barça, tandis que l'attaquant surnommé « l'Araignée » ne pense qu'à un transfert vers le Barça, alors même que son club n'ouvre la porte à son départ qu'en direction d'Arsenal.

Le conflit se poursuit entre l'Atlético Madrid, qui a fixé ses lignes rouges infranchissables par la voix de son président Enrique Cerezo, de son directeur général Miguel Ángel Gil et de son entraîneur Diego Pablo Simeone, et Julian Alvarez, qui ne souhaite que porter le maillot catalan.

Alvarez continue d'affirmer son désir de porter le maillot du Barça, alimentant hier encore son rêve à travers un geste sur un compte de l'application TikTok.

Un utilisateur avait publié il y a deux jours une vidéo comprenant une image de l'attaquant argentin portant le maillot du Barça et réalisant sa célèbre célébration inspirée de Spider-Man, avant qu'Alvarez ne réagisse hier à cette publication en la likant.

Ce geste équivaut à une déclaration claire des intentions d'un joueur qui traverse une situation délicate, après avoir montré clairement qu'il ne se sent pas à l'aise au sein de l'Atlético Madrid, à la suite du non-respect par le club de ce qu'il lui avait promis en février dernier, lorsqu'il l'avait informé qu'il l'autoriserait, à la fin de la saison, à rejoindre la destination de son choix, à condition que le club désireux de le recruter présente une offre correspondant à sa valeur.

L'Atlético Madrid court le risque de voir cette situation se solder par un lourd préjudice, que ce soit en manquant l'occasion d'obtenir une bonne somme d'argent en échange du joueur si le mercato se referme sans son départ, ou en gardant Alvarez au sein du club, sans motivation et sans afficher le niveau que l'équipe attend de lui.

Pour l'heure, l'Atlético Madrid tente seulement de manœuvrer afin d'orienter Julian Alvarez vers Arsenal.

Le Barça observe ce conflit, tout en s'accrochant à un objectif clair : épuiser toutes ses options pour recruter Alvarez, l'attaquant voulu par Hansi Flick et Deco, et qui constituerait le dernier renfort d'un effectif que le club a étoffé et conçu pour concourir à tous les titres.

Le Barça est conscient de tout ce que fait Alvarez pour réaliser son rêve de porter le maillot catalan, c'est pourquoi il l'attendra jusqu'au bout, quitte à prendre le risque de ne pas recruter un autre attaquant au poste de numéro 9.



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