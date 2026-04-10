« Aucun changement »… Le Real Madrid répond aux rumeurs dans un communiqué officiel

Le Real Madrid a démenti catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il aurait l’intention de recruter un directeur sportif, assurant que ces informations sont « totalement fausses ».

Le célèbre programme radio espagnol « El Larguero » avait indiqué hier soir, jeudi, que le Real Madrid étudiait la possibilité de réintroduire le poste de directeur sportif au sein de sa structure administrative, précisant qu’une agence externe avait déjà commencé à examiner plusieurs noms appropriés pour occuper cette fonction.

Selon le journaliste Antón Meana, le club merengue prévoit de bouger sur le marché des transferts pour recruter un milieu de terrain, et peut-être un défenseur central de haut niveau, mais ces démarches pourraient ne pas être les seuls changements attendus pour la saison prochaine.

Le rapport a ajouté que la direction du club, menée par Florentino Pérez, envisage une éventuelle restructuration qui pourrait aller au-delà de l’effectif, dans le cadre du système administratif connu qui comprend des figures de premier plan telles que José Ángel Sánchez, Juni Calafat et Santiago Solari.

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Meana a conclu que la décision n’avait pas encore été tranchée, mais qu’une étude était en cours concernant la possibilité de réintroduire le poste de directeur sportif comme entité indépendante au sein de l’organigramme du club, un poste qui a été absent du Real Madrid pendant plusieurs années, dans un contexte de concentration des prérogatives entre les mains de la direction exécutive.

Mais le Real Madrid a publié un communiqué officiel ce vendredi matin, déclarant : « Le Real Madrid annonce que les informations diffusées hier soir par l’émission El Larguero sur Cadena SER, qui affirmaient que notre club étudiait l’intégration d’un directeur sportif à sa structure organisationnelle, sont totalement fausses. »

Le club a ajouté dans son communiqué qu’il apprécie grandement le travail réalisé par l’actuelle direction sportive, soulignant que cette approche a été à l’origine de l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire du club, marquée par la conquête de nombreux titres, dont 6 Ligues des champions en 10 ans, et qu’il n’envisage pas de changement.

Le Real Madrid se prépare à affronter Gérone au stade « Santiago Bernabéu », ce soir vendredi, en Liga, avant de s’envoler ensuite pour l’Allemagne afin d’y affronter le Bayern Munich à l’« Allianz Arena » mercredi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.