Aubameyang au cœur de tensions entre l'OM et le Gabon

Le retour à la compétition de Pierre-Emerick Aubameyang lors de l'entrée en lice du Gabon à la CAN 2025 provoque une vive inquiétude du côté de l'Olympique de Marseille. Alors que les Panthères étaient menées par le Cameroun dans un groupe F particulièrement relevé, l'attaquant de 36 ans a été lancé dans l'arène dès la 33e minute, jouant finalement près d'une heure de jeu. Un scénario qui n'était absolument pas celui prévu par le staff médical olympien.

Un protocole de reprise non respecté

L'OM et la fédération gabonaise étaient pourtant parvenus à un accord de prudence concernant la star de l'équipe. Souffrant de la cuisse avant le tournoi, Aubameyang avait même retardé son arrivée au Maroc pour recevoir des soins spécifiques à Marseille. Le plan initial prévoyait que le joueur reste sur le banc ou ne dispute que quelques minutes en fin de match, le temps de retrouver des sensations sans forcer sur sa blessure encore fragile.

Cependant, l'urgence du résultat face aux Lions Indomptables a poussé le staff gabonais à précipiter son entrée. Pour le club marseillais, ce choix est jugé risqué : le joueur n'aurait pas encore terminé sa phase de réathlétisation nécessaire pour supporter des courses à haute intensité. L'OM craint désormais que ce manque de préparation physique ne conduise à une rechute grave, ce qui compromettrait non seulement sa participation à la suite de la CAN, mais aussi la seconde partie de saison en club.