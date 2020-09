Aubameyang a hâte de remporter la Premier League avec Arsenal

L'attaquant gabonais a exposé ses objectifs à court et à long terme à l'Emirates Stadium ainsi que son ambition de devenir une légende du club.

Pierre-Emerick Aubameyang a déclaré qu'il était impatient de rejoindre la liste des joueurs ayant remporté la avec , mais admet également que la qualification en est la principale priorité du club en 2020-2021. Les Gunners n'ont pas participé à la compétition d'élite européenne depuis 2017, et cela fait plus de 16 ans qu'ils n'ont pas été couronnés champions d' .

Arsène Wenger a remporté trois titres au cours de ses 22 ans de règne au club, mais leur déclin a commencé sous sa direction et son successeur Unai Emery n'a pas été en mesure de faire redécouvrir les gloires du passé. Unai Emery a été limogé en novembre 2019 après seulement 18 mois sur le banc des Gunners, avec l'ancien capitaine d'Arsenal, Mikel Arteta, approché pour devenir son remplaçant après un passage réussi en tant que n°2 de Pep Guardiola à .

Les résultats et les performances se sont considérablement améliorés depuis l'arrivée de l'Espagnol, avec une remportée illustrant les progrès, et des mouvements positifs ont également été réalisés en dehors du terrain ces derniers mois. Les Gunners ont été astucieux sur le marché des transferts, signant Willian gratuitement et récupérant Dani Ceballos en prêt du , tout en prolongat Pierre Emerick Aubameyang, star et capitaine des Gunners.

Aubameyang avait été lié à un départ de l'Emirates Stadium après être entré dans la dernière année de son contrat, mais a signé un nouvel accord de trois ans plus tôt ce mois-ci après avoir décidé de snober l'intérêt de plusieurs clubs européens. L'attaquant gabonais a marqué 72 buts en 112 apparitions pour Arsenal, et il est déterminé à gagner une place dans le "Hall Of Fame" du club avant la fin de son séjour dans le Nord de Londres.

"Être dans la course au titre"

Interrogé sur ce qu'il doit faire pour consolider sa réputation de légende des Gunners, Aubameyang a déclaré à Sky Sports: "J'espère gagner une Premier League. Je pense que c'est très facile de répondre mais bien sûr, oui, j'ai besoin de gagner le championnat mais j'ai encore du travail à faire et je me sens loin de ces légendes, mais en même temps je sais que je peux l'atteindre". Bien que l'attaquant d'Arsenal espère mettre la main sur plus de trophées majeurs dès que possible, il dit que le retour en Ligue des champions est l'objectif principal de l'équipe cette saison.

"Je pense que tout le monde a un objectif - aller de l'avant et ramener le club à sa place. Cela fait maintenant quelques années que nous avons joué en Ligue des champions, par exemple, et pour moi et tout le club, ça fait mal - pas seulement un peu mais beaucoup. Quand tu gagnes des trophées, tu veux gagner plus de trophées et c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons être compétitifs, d'abord en championnat, je pense que c'est le plus gros point. Nous voulons être de retour en Ligue des champions, nous devoins rester humbles à coup sûr", a expliqué l'ancien avant-centre du .

"Nous ne pouvons pas prétendre choisir de jouer pour la première place, mais nous voulons faire partie des équipes dans la course pour la première place et comme je le dis, rester humble et travailler dur et à la fin faire de notre mieux pour gagner plus de trophées", a ajouté le Gaboanis. Aubameyang a souligné l'impact instantané qu'Arteta a eu à l'Emirates Stadium : "Quand il est arrivé, le premier jour, nous étions dans une pièce où je me souviens qu'il y avait des chaises par terre, partout dans la pièce".

"Alors il a amené les joueurs, le staff et tous les gens qui travaillent ici et il a dit "c'est le club en ce moment, donc vous allez travailler tous ensemble et tout d'abord, nettoyer cette salle, et ensuite nous allons parler". Après cela, vous pensez 'OK, je pense qu'il a raison, et nous allons suivre cette voie' et c'est comme ça qu'il a réussi et nous avons beaucoup de respect pour lui parce qu'il était aussi un joueur. Un coach qui sait ce qu'il fait, il suffit de le suivre", a conclu Pierre Emerick Aubameyang.