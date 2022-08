Le vétéran buteur est arrivé à Barcelone en février et a explosé sur la scène, marquant 13 buts en Liga dans la seconde moitié de la saison.

Cela a permis aux Blaugrana de se hisser à la deuxième place et d'ajouter un buteur naturel à leur équipe. Pourtant, le FC Barcelone a toujours fait de Robert Lewandowski sa cible principale cet été. Son arrivée, comme ce fut le cas lors du premier match contre le Rayo Vallecano, risque de reléguer Aubameyang sur le banc plus souvent qu'à son tour.

Xavi Hernandez a insisté sur le fait qu'il compte sur Aubameyang et veut que chaque poste soit couvert par deux joueurs de haut niveau. Pourtant, le club pourrait trouver un moyen raisonnable de le vendre en essayant de trouver des fonds pour d'autres transactions.

Chelsea serait la partie la plus intéressée et selon Fabrizio Romano, le propriétaire Todd Boehly a prévu une réunion avec les agents d'Aubameyang afin de comprendre ses demandes et ses désirs. Une fois qu'ils auront une idée claire de son coût et des exigences du FC Barcelone, qui s'élèveraient à environ 30 millions d'euros, Boehly présentera une offre.