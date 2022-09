Aubameyang à Chelsea, la course contre la montre

L'attaquant gabonais débarque à Londres dans une opération dans laquelle les Blues débourseront 14 millions d'euros.

Thomas Tüchel a un nouvel avant-centre. Après les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner, Chelsea a réussi à conclure la signature de Pierre-Emerick Aubameyang pour 14 millions d'euros et le départ de Marcos Alonso, qui rejoindra finalement le FC Barcelone le jour de la date limite des transferts.

Cela met fin à un marché des transferts très actif pour les Blues, qui ont dépensé près de 250 millions d'euros pendant les deux mois de la fenêtre, avec les ajouts de Wesley Fofana (88 millions), Marc Cucurella (65 millions), Raheem Sterling (53 millions) et Kalidou Koulibaly (38 millions).

Todd Boehly, le nouveau président et directeur sportif par intérim de Chelsea, a réussi à attirer Aubameyang à Londres un peu plus d'un an et demi après son départ d'Arsenal. Il a reçu le brassard de capitaine avec les Gunners puis se l'est vu retirer pour mauvais comportement. C'est l'une des raisons pour lesquelles Tüchel était initialement réticent à poursuivre l'opération, mais il a fini par céder.

Aubameyang a marqué 79 buts pour le Borussia Dortmund, alors que Tüchel était sur le banc au Signal Iduna Park. De bons souvenirs pour l'entraîneur allemand, qui pourra désormais profiter de sa capacité à marquer des buts pour une équipe qui a manqué de la présence d'un buteur en ce début de saison.