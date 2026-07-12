Au terme d'un match marathon, Sinner conserve son titre à Wimbledon lors de la soirée du centenaire

À l’occasion de sa 100^e victoire en Grand Chelem, Yannick Sinner, numéro un mondial, a brillamment défendu son titre à Wimbledon.

L’Italien, qui avait cédé un set à l’Allemand Alexander Zverev, a renversé la vapeur pour s’imposer au terme d’un match marathon 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conservant ainsi son titre et décrochant son cinquième trophée du Grand Chelem.

Le journal « Sport » a passé en revue les moments forts de la finale, au cours de laquelle Zverev s’est appuyé sur un service dévastateur, dont l’efficacité a souvent dépassé 80 % sur la première balle, avec une vitesse moyenne supérieure à 200 km/h, transformant chaque jeu de service en cauchemar pour Sinner, qui a gâché sa seule occasion dans le premier set, avant que la première manche ne se joue finalement au tie-break, où une unique faute de service de l’Italien a suffi pour inverser la tendance.

Déjà convaincant d’entrée, l’Allemand a puisé dans cette victoire initiale l’élan nécessaire pour maintenir son audace offensive.

Les services ont continué de dicter leur loi et la deuxième manche s’est à nouveau jouée au tie-break. Cette fois, Sinner a trouvé les clés pour percer l’armure adverse, égalisant le score et ramenant le match à la case départ.

Après deux manches supérieures à une heure chacune, le rythme s’est légèrement relâché. Sinner a puisé dans sa victoire au deuxième acte un élan psychologique précieux et a amélioré son retour.

Sinner a failli breaker dès les premiers jeux, avant de subir une pression maximale dans le septième jeu, où il a sauvé une balle de break après la glissade malencontreuse de Zverev.

Sinner s’en sort et, enfin, voit son pressing récompensé : après 34 jeux, le premier break tombe et l’Italien s’adjuge la troisième manche, inversant totalement la tendance.

Le scénario s’est reproduit dans la quatrième manche : départ prudent, puis accélération décisive dès l’ouverture offerte, et deuxième et dernière rupture de service qui lui a offert l’avantage définitif. Sinner a alors enchaîné jusqu’à la victoire finale, battant Zverev et s’adjugeant le titre.