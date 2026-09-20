Le derby madrilène entre l'Atlético et son voisin le Real, ce dimanche soir, lors de la septième journée de Liga, a connu plusieurs situations arbitrales sources de polémique.

L'Atlético de Madrid a obtenu un penalty en seconde période, assorti de l'expulsion de Dean Huijsen, le joueur du Real.

Les joueurs du Real ont par ailleurs réclamé, en première période, l'expulsion de Cuti Romero, après son tacle appuyé sur Jude Bellingham, et il en a été de même pour l'intervention de Kang-in Lee sur la cheville de Fede Valverde.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a indiqué que l'expulsion de Huijsen était méritée.

Il a poursuivi : « Huijsen, sans aucune dispute du ballon, a retenu Giuliano et l'a fait chuter dans la surface de réparation. C'est un carton rouge direct. »

Le site a souligné : « L'arbitre central a transformé le carton jaune en rouge après avoir revu l'action sur l'écran de visionnage. »

Concernant le fait de ne pas avoir expulsé Cuti Romero, le compte Archivo VAR a expliqué : « L'arbitre assistant vidéo transforme le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid en cirque. »

Il a précisé : « Cuti Romero a joué le ballon, puis a touché le genou de Bellingham avec le haut de sa jambe. C'est un carton jaune. »

Il a insisté : « La question demeure : l'arbitre assistant vidéo a-t-il estimé qu'il y avait une confusion sur l'identité du joueur ? »

Au sujet de l'intervention de Kang-in Lee, le joueur de l'Atléti, Archivo VAR a déclaré : « Une erreur grossière de l'arbitre assistant vidéo au stade Metropolitano. Kang-in Lee a planté les crampons de sa chaussure dans la cheville de Valverde, provoquant son entorse, sans avoir la moindre possibilité de jouer le ballon. »

Il a précisé : « Un carton rouge direct évident. L'arbitre Ortiz Arias n'a même pas brandi le carton jaune, tandis que Trujillo Suárez a ignoré l'incident et n'est pas intervenu. »

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