L'attaquant égyptien Omar Marmoush se prépare à disputer ses premières minutes sous le maillot de Tottenham Hotspur, après avoir reçu de grands éloges de son entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui a confirmé que le joueur était prêt à participer face à Newcastle, un match à l'occasion duquel le club londonien espère effacer son début de saison catastrophique.

Marmoush a rejoint Tottenham en provenance de Manchester City sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat définitive, avant que De Zerbi ne lui adresse un éloge particulier lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, affirmant sa confiance dans sa capacité à offrir à l'équipe des solutions offensives supplémentaires.

L'entraîneur italien a déclaré : « C'est un joueur incroyable, nous l'apprécions tous au club et nous espérons qu'il montrera ses qualités avec nous ; il peut apporter davantage de solutions en attaque », soulignant que l'équipe avait besoin d'un joueur possédant les caractéristiques de l'attaquant égyptien.

De Zerbi a ajouté : « Nous avons besoin d'un joueur comme lui, qui sait marquer et bien maîtriser le ballon, qui possède de la vitesse et d'énormes atouts. Nous sommes très heureux de son arrivée, comme de celle de Savinho ; ils sont tous les deux du plus haut niveau. »

La probable première apparition de Marmoush intervient dans un match qui lui rappelle de bons souvenirs, lui qui avait l'habitude de briller face à Newcastle durant sa période à Manchester City, où il a inscrit 7 buts en 5 matches contre cette équipe, ce qui offre à l'attaquant égyptien une occasion idéale de se présenter aux supporters de Tottenham dès la première rencontre.

Tottenham a cruellement besoin de cet impact offensif, après avoir encaissé un coup dur lors de l'ouverture de son parcours en Premier League, avec sa défaite face à Brentford (3-0), malgré les importantes dépenses réalisées par la direction du club durant le mercato.

Avec ce début difficile, De Zerbi place de grands espoirs dans la nouvelle recrue égyptienne, qui possède la vitesse ainsi que la capacité à marquer et à se mouvoir offensivement, dans une tentative de remettre Tottenham sur le droit chemin.