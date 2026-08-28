Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a mis fin à la polémique concernant une éventuelle participation de son joueur Julian Alvarez au match de demain face à Séville, malgré son absence aux entraînements.

Le journal Sport a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « Je comprends que toutes les questions porteront sur Alvarez, même si le club a été catégorique et clair dans tout ce qu'il a expliqué. »

Il a poursuivi : « Je reste sur la même position, j'attends, d'un point de vue sportif, de pouvoir l'aider et qu'il continue d'être l'un des éléments importants pour nous, et il est évident qu'il ne sera pas présent demain. »

Interrogé sur la ligne d'attaque idéale de l'Atlético Madrid cette saison, l'entraîneur argentin a répondu brièvement : « Julian Alvarez et Sorloth. »

Mais l'attaquant norvégien est toujours blessé, et Simeone a déclaré : « Son absence nous pénalise et a un impact d'autant plus grand en raison de la situation de Julian. L'équipe essaie, par un effort collectif, de trouver des solutions pour parvenir à des situations qui nous permettent de faire trembler les filets. »

Au sujet de l'influence du tumulte entourant Alvarez sur les performances de l'Atlético, il a commenté : « Les joueurs travaillent très bien. L'équipe a livré de bons matches face à Malaga et Villarreal. Nous voulons livrer un bon match demain, et je ne pense pas que cela nous affecte. »

Il a conclu : « Je n'ai pas grand-chose de plus à expliquer au sujet d'Alvarez, et dès l'instant où Julian recommencera à s'entraîner avec nous, nous lui donnerons ce que nous lui avons toujours offert pour qu'il se sente un joueur important, comme il l'est pour notre équipe. »

C'est ainsi que l'entraîneur argentin a mis un terme à ses déclarations sur l'avenir de son attaquant, réaffirmant sa disposition à œuvrer pour ramener Alvarez à son meilleur niveau dès son retour aux entraînements.

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