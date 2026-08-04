Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a adressé un message de félicitations surprise à Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, plus de deux semaines après la fin de la Coupe du monde.

L'équipe de France a terminé à la quatrième place du Mondial 2026, mais Mbappé, la star du Real Madrid, a remporté le Soulier d'or (10 buts) pour la deuxième fois consécutive et est également devenu le meilleur buteur de l'histoire du Mondial (22 buts).

La Coupe du monde s'est achevée le 19 juillet dernier avec le sacre de l'Espagne, victorieuse de l'Argentine (1-0) en finale, mais Infantino a publié ce mardi un message de félicitations surprise à l'attention de Mbappé.

Infantino a écrit sur son compte officiel Instagram : « L'incroyable star française Kylian Mbappé a réalisé une performance remarquable lors de la Coupe du monde, remportant le Soulier d'or pour la deuxième fois consécutive grâce à ses dix buts inscrits durant le tournoi qui s'est tenu en Amérique du Nord. »

Il a ajouté : « Le capitaine de l'équipe de France a également établi plusieurs records, notamment celui de meilleur buteur de l'histoire de la compétition ainsi que de l'équipe de France. »

À noter qu'Infantino fait l'objet de vives critiques ces derniers jours de la part de plusieurs parties, en raison de son idée de vendre certaines parts de la FIFA à des investisseurs du secteur privé.











