Au Bayern, c'est tout la direction qui est sur la sellette

La collection de mauvais résultats et d'éliminations frustrantes du Bayern peut-elle pousser la direction du club allemand à la porte?

Lourdement battu à Mayence ce week-end (3-1), le Bayern se retrouve désormais dans une position de saison blanche qui ne lui est plus arrivée depuis des décennies. Éliminés de Coupe d'Allemagne à domicile par Fribourg (1-2) et de la Ligue des Champions par Manchester City (3-0, 1-1), cette nouvelle défaite en Bundesliga a permis au Borussia Dortmund de reprendre la tête du championnat. Si le BVB fait le parcours sans faute, il mettra fin au règne sans partage des Bavarois depuis 2013.

Une nouvelle défaite à l'effet boule de neige?

Cette nouvelle déconvenue nationale pourrait avoir de grosses conséquences au sein du club, et pas uniquement parmi les secteurs habituellement touchés. Certes, l'avenir de Thomas Tuchel, débarqué en express après avoir « fait » virer Julian Nagelsmann, est évidemment au coeur des discussions, lui qui perdrait ainsi toutes les compétitions dans lesquels son prédécesseur était encore engagé il y a un mois. Mais c'est aussi plus haut dans la hiérarchie que les murs tremblent.

Selon le journal allemand Kicker, le directeur sportif Hasan Salihamidzic serait également pointé du doigt par plusieurs membres internes du club munichois. En froid avec la majorité des derniers entraîneurs du Rekordmeister, l'ancien international bosnien a la réputation d'avoir un caractère fort et difficile à cerner. Et depuis plusieurs semaines maintenant, des doutes s’élèvent quant à sa capacité à gérer correctement une fonction d'une telle envergure.

Un tremblement de terre en perspective?

En réalité, la place de Salihmadzic est bien plus sur un siège éjectable qu'on ne le pense. Selon la loi allemande sur les sociétés par actions, le conseil de surveillance interne du club pourrait tout à fait décider de le mettre à pied si il le juge incompétent. Et même le président Oliver Kahn ne pourrait rien faire pour le sauver, lui qui est également critiqué en interne et pourrait lui aussi faire l'objet d'un audit interne.

Selon Kicker toujours, une décision sur la prolongation du duo Kahn-Salihamidzic pourrait même être à l'ordre du jour ce 22 mai lors de la prochaine réunion du comité de contrôle réunissant neuf personnalités influentes au sein du club. Parmi eux, on retrouve l'ancien président Uli Hoeness, considéré comme un partisan de Salihamidzic. Mais les guerres d'ego internes et les derniers mercatos ratés (seul Mathijs De Ligt répond vraiment présent et Robert Lewandowski n'a pas été remplacé) ne plaident plus vraiment en sa faveur. Plus qu'un titre de champion, c'est tout son avenir que joue sans doute le Bayern ces prochaines semaines. Rarement le Rekordmeister n'avait autant tremblé sur ses fondations.