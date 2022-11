Attention, Benjamin Pavard sort les griffes

Le défenseur français du Bayern n'hésite plus à montrer les crocs à son employeur.

Alors qu'il lui restera un an et demi de contrat en janvier, le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard évoque franchement un départ dans les colonnes de l'Equipe.

Son contrat prend fin en juin 2024, et pour l'heure, il n'existe aucune discussion pour prolonger. "Non, il n'y a pas eu de discussions particulières. Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde, sur le fait d'être le plus performant possible dans un très grand club, l'un des meilleurs du monde. J'ai un immense respect pour le Bayern, j'y ai appris l'exigence du très haut niveau et c'est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant."

Pavard ne dissimule même plus ses envies. "Relever de nouveaux défis, découvrir un autre football, une nouvelle culture... Mais je mets l'enjeu sportif avant tout. J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern."