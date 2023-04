Attention Bayern, Haaland revient !

Erling Haaland a repris l'entraînement de Manchester City avant les prochaines rencontres cruciales du club contre Southampton et le Bayern Munich.

Le Norvégien s'est blessé à l'aine lors de la victoire 6-0 de City sur Burnley en FA Cup le 18 mars, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plus de deux semaines. Il a été contraint de se retirer de l'équipe norvégienne pour les matches de qualification pour les Championnats d'Europe 2024 contre l'Espagne et la Géorgie, et a également dû renoncer à la rencontre de Premier League contre Liverpool. L'équipe de Pep Guardiola a remporté une victoire 4-1 sur les Reds en l'absence de Haaland, mais il est désormais prêt à réintégrer le groupe.

Haaland revient de blessure

Haaland est en grande forme depuis qu'il a rejoint les champions de Premier League en titre en provenance du Borussia Dortmund l'été dernier, inscrivant 42 buts en 37 matches toutes compétitions confondues. Il tentera désormais d'aider City à réaliser un triplé sans précédent, le titre de champion étant toujours en jeu, tout comme la FA Cup et la Ligue des champions.

Guardiola pourrait réintégrer Haaland dès samedi contre Southampton à St Mary's, où une victoire permettrait à City de réduire l'écart avec le leader de la Premier League, Arsenal, à cinq points seulement. Le joueur de 22 ans pourrait également être aligné lors de la réception du Bayern Munich à l'Etihad Stadium pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le 11 avril.