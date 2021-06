Attendu à Parme, Buffon confirme son envie de continuer

L'ex portier de la Juventus Turin est attendu à Parme, le club de ses débuts, où il va s'engager dans la semaine jusqu'en 2023.

Portier emblématique de la Juventus Turin et de la Squadra Azzurra, Gianluigi Buffon a les idées claires. Et, bientôt, il enregistrera un retour dans le passé en défendant les couleurs de Parme où un contrat est prêt pour lui jusqu'en 2023. Après l'accord global, sa signature est imminente et ressemble maintenant à une formalité.

"J'ai décidé de continuer à jouer parce que je me sens toujours bien", a déclaré le principal intéressé, aussi passé par le Paris Saint-Germain. Le pressing du directeur général Javier Ribalta a été décisif. La volonté de l'entraîneur de Parme, Enzo Maresca, qui était un coéquipier de SuperGigi à la Juventus Turin, aussi.

"J'ai pris la décision entre arrêter et continuer : je vais continuer"

Bref, à 43 ans, Buffon ne raccrochera pas les gants. Signe, pour sa part, d'un excellent état psychophysique. À l'occasion de la conférence de presse de présentation de son Académie, Buffon a évoqué son prochain transfert. "J'ai pris la décision entre arrêter et continuer : je vais continuer", a-t-il annoncé, limpide.

"C'est un fait parce que je me sens toujours bien et je me sens fort. Les performances que j'ai faites sont la meilleure réponse. À un certain âge j'ai trouvé une certitude : tes coéquipiers te donnent les plus grandes réponses. Lorsque vous entrez dans le vestiaire, vous percevez ce qu'ils pensent de vous".

"L'estime m'a fait comprendre qu'il est juste de continuer. Plus tard, je vous dévoilerai quelques antécédents que j'ai eu avec mes coéquipiers, qui m'ont tant donné. Je n'ai pas pris de décisions irréfléchies. Je n'aime pas garder les gens sur leurs gardes, ce n'est pas dans mon caractère", a-t-il argumenté. Goal peut le confirmer, Gianluigi Buffon sera de retour à Parme cette semaine. Un juste retour là où tout a commencé pour lui, en 1995. La boucle sera donc bouclée, pour ce gardien de légende.