Attaque virulente : un analyste espagnol demande à Laporta de s'inspirer du Real Madrid

Le célèbre journaliste espagnol Josep Pedrerol a critiqué la décision de Joan Laporta, président du Barça, d'annuler la cérémonie qui devait se tenir au stade Spotify Camp Nou pour honorer les joueurs du club catalan sacrés champions du monde avec la Roja.

La décision de Laporta est intervenue à la suite de l'incident survenu à Elche, lorsque la police a interpellé un supporter du Barça qui portait le drapeau de l'Estelada, l'étendard associé au mouvement indépendantiste catalan.

Dans l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a réagi avec force à la décision d'annuler l'hommage, accusant le président du Barça d'avoir cédé à des pressions extérieures.

Le journal Sport a rapporté les propos de Pedrerol, qui a déclaré : « C'est ridicule que des champions du monde se présentent sur le terrain le lendemain, comme s'ils devaient se faufiler. »

Pedrerol a affirmé qu'il avait historiquement défendu Laporta, mais qu'il estimait que, cette fois, le président du Barça « a eu peur » et a agi sous l'influence du climat politique.

Il a poursuivi : « Joan Laporta a cédé aux pressions. Laporta est désormais devenu un politicien. »

L'animateur de l'émission a insisté sur le fait que le président du Barça n'est le représentant ni de l'Assemblée nationale catalane ni d'aucun mouvement indépendantiste, mais qu'il est le président de tous les membres qui l'ont élu, qu'ils soient indépendantistes ou non.

Pour Pedrerol, la décision de Laporta porte atteinte à ce caractère rassembleur. Il a déclaré : « Jusqu'à présent, Laporta était le président de tous, mais il est désormais devenu le président de certains Catalans indépendantistes, de la majorité. »

Pedrerol a directement établi un lien entre l'annulation de la cérémonie d'hommage et l'incident survenu à Elche, affirmant : « Après ce qui s'est passé avec un supporter du Barça qui portait le drapeau de l'Estelada et que la police a interpellé, Laporta a décidé qu'il n'y aurait pas d'hommage. Et pour cette raison, les champions du monde ne pourront pas célébrer le titre de l'Espagne avec les supporters. »

Le journaliste a poursuivi son propos en comparant la situation à ce qui s'est produit au stade Santiago-Bernabéu, où Marc Cucurella et Mikel Oyarzabal ont célébré ensemble le titre de la Coupe du monde devant les supporters du Real Madrid.

Pedrerol a déclaré : « Quelle belle chose s'est produite au Bernabéu, lorsque Cucurella célébrait le titre et demandait à Oyarzabal de s'approcher pour célébrer ensemble la victoire de l'Espagne. »

Il a conclu : « Lorsque la politique s'immisce dans le football, nous avons un problème. »

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