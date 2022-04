Atlético : Simeone répond aux critiques avant d'affronter City

Diego Simeone n'a jamais été du genre à mâcher ses mots. L'entraîneur de l'Atletico Madrid s'en est pris à de supposés "collègues" qui ont osé remettre en question son approche tactique du management. L'emblématique tacticien argentin a bâti sa réputation sur la construction d'équipes défensives, un système qui lui a permis de remporter la Liga et de participer à la finale de la Ligue des champions avec le club de la capitale espagnole.

"Le poisson meurt par la bouche"

Sa philosophie ne fait pas l'unanimité, cependant. Arrigo Sacchi, ancien entraîneur légendaire de l'AC Milan, est l'un de ceux qui ont suggéré que les équipes de Simeone sont "ennuyeuses" après les avoir vues n'enregistrer aucun tir lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, tandis que Pep Guardiola et Kevin De Bruyne ont commenté une supposée formation 5-5-0. Simeone a profité de l'occasion pour donner sa réponse à l'approche du match retour contre les tenants du titre de la Premier League.

"Je dis toujours la même chose. Je suis ici depuis 2005-06 et je n'ai jamais pris de haut un de mes collègues ou dit du mal. J'essaie toujours de me mettre à la place des autres entraîneurs et il y a différentes façons d'exprimer ce que vous pensez et ce que vous croyez dans chaque match. Comme disait mon père : "Le poisson meurt par la bouche". C'est un dicton. La parole est libre et tout le monde peut parler mais je ne dis pas de mal de mes collègues et nous avons tous nos opinions", a ainsi affirmé El Cholo, dans une belle prise de position.

Simeone demande du respect à ses homologues

"On peut tous avoir une opinion, mais entre collègues on a tous des manières, je respecte toujours mes collègues, toujours, toujours", a-t-il ajouté, fidèle à sa ligne conductrice. Lorsqu'on lui demande quel sera son plan de jeu lorsqu'il affrontera à nouveau son vieil adversaire, Diego Simeone a prévenu : l'Atlético va tout faire pour aller arracher une qualification. "Bien sûr, nous n'allons pas faire de la figuration. Bien sûr, nous n'allons pas trop nous éloigner de ce que nous faisons habituellement. Nous allons chercher le bon moment pour essayer de créer ce que nous pouvons faire", a d'abord analysé l'Argentin.

"Nous pouvons avoir des transitions plus rapides et des contre-attaques que nous avons et être cliniques devant le but. Et j'espère que nos joueurs passeront une nuit fantastique et utiliseront notre motivation et la dynamique du match. Tout peut arriver sur un terrain de football", a enfin conclu l'entraîneur des Colchoneros. Vivement mercredi soir !