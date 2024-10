Atlético - Real Madrid : la découverte macabre de la police

Lille vs Real Madrid

La police et l'Atlético Madrid ont depuis identifié l'un des coupables des évènements survenus lors du derby de Madrid.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a retiré une série de briquets de sa surface de réparation pendant le derby madrilène, et une scène de nourriture et de bouteille a également eu lieu autour de la star belge. La police et l'Atlético Madrid ont depuis identifié l'un des coupables.

Ils ont été bannis du club à vie par l'Atlético, rapporte Marca, et leur abonnement leur a été retiré, mais El Chiringuito rapporte que de manière inquiétante, le même sujet avait un couteau sur lui dans le stade. Ils ont jeté un briquet sur Courtois, mais le chef de la police en service au stade a admis qu'il était peut-être armé, lorsqu'il a été interrogé sur le supporter fautif. Los Rojiblancos ont également immédiatement mis en place une mesure sur les vêtements qui obscurcissent l'identité, en réponse aux membres du Fondo Sur qui portaient des cagoules dimanche soir.

Il est inquiétant que l'agresseur ait pu introduire un couteau dans le stade en passant sous silence les services de sécurité, et cela montre à quel point certains éléments du groupe ultras du Frente Atletico sont dangereux. Courtois n'a été touché par aucun objet, mais laisser ces personnes entrer dans les stades de football devrait être considéré comme une menace pour la sécurité.