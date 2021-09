Atlético Madrid : Simeone prône la patience avec Luis Suarez

L'entraîneur des Colchoneros n'est pas inquiet par le début de saison timide de l'Uruguayen et a évoqué les problèmes d'efficacité en attaque.

Véritable moteur de l'Atlético Madrid lors de la saison 2020-2021 et grand architecte du titre remporté par les Colchoneros en Liga, Luis Suarez connaît un début de saison en demi-teinte. L'attaquant de 34 ans paye notamment son manque de préparation en raison de son retour tardif de la Copa America. Luis Suarez a participé aux cinq matches de Liga cette saison mais n'a été titulaire qu'à deux reprises et a marqué un seul but.

Néanmoins, Diego Simeone n'est pas inquiet pour son attaquant, comme il l'a confirmé en conférence de presse avant la rencontre face à Getafe : "Je fais confiance à tous les joueurs que j'ai, je comprends que Luis Suarez soit arrivé en dernier pour la préparation avec Angel Correa, Kieran Trippier et Renan Lodi. Lors de la trêve internationale, il a dû s'arrêter à cause du problème que les médecins ont mentionné et c'est normal qu'il prenne son temps pour être dans la meilleure forme possible. Il est important pour l'équipe".

Autre joueur qui n'a pas encore montré son meilleur visage depuis le début de saison à l'Atlético Madrid : Antoine Griezmann. L'international français n'a pas encore réussi à se montrer décisif chez les Colchoneros, mais l'entraîneur argentin a totalement confiance en son numéro 8 : "J'ai confiance en Antoine Griezmann, c'est un joueur important pour notre équipe et tout ce que j'ai à lui dire, je le lui ai dit".

Diego Simeone, qui cette saison bénéficie de plusieurs attaquants de renom dans son effectif, est conscient que l'Atlético Madrid devra être plus efficace devant le but : "Au début de cette saison, je confirme encore plus, après avoir regardé les matchs de nombreuses équipes, que l'efficacité en attaque fera la différence, les équipes jouent tous bien, elles courent, elles pressent, elles atteignent très bien la zone adverse et à la fin du match, cela fait la différence entre les équipes".

"La condition physique de notre équipe ? Ils me connaissent depuis longtemps et nous ne cherchons pas d'excuses, nous devons juste regarder au-delà de tout ce qui est connu pour que les joueurs soient bien sur le terrain, c'est notre travail, au-delà de tout ce qui a pu se passer ça n'a pas d'importance pour personne, la seule chose qui compte pour les gens c'est que les joueurs soient bien quand ils vont jouer", a ajouté l'Argentin.

Enfin, Diego Simeone a réagi aux nombreux cartons pris par ses joueurs en raison de contestation à l'arbitre, le dernier en date étant le carton rouge de Joao Félix : "Nous devons absolument améliorer cet espace que vous dites, je n'ai aucun doute que nous le ferons, nous sommes très respectueux envers le comité d'arbitrage. Nous pouvons discuter, mais nous devons faire baisser ces chiffres car ils ne sont pas bons pour nous".