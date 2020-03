Atletico Madrid, Simeone : "Liverpool sait comment nous allons jouer"

L'entraîneur des Colchoneros ne compte pas faire de surprises aux Reds et espère que cette rencontre pourra se jouer en présence des supporters.

Vainqueur de lors du huitième de finale aller de grâce à un but de Saul, l'Atletico Madrid se présente en situation favorable mais précaire à Anfield pour tenter de mettre fin au parcours européen du champion d'Europe en titre. En conférence de presse, Diego Simeone a confessé qu'il ne comptait pas surprendre Liverpool avec une tactique innovante, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne croit pas en les chances de son équipe.

"Si nous pouvons varier notre façon de jouer, Liverpool saura assez clairement comment nous allons jouer. Ils savent à peu près quelles seront nos tactiques dans le match vu que je suis ici depuis huit ans. Si nous commençons bien, nous devons continuer. Vous savez à peu près ce que je vais faire, je ne pense pas que notre composition sera trop éloignée de ce que vous pensez que ce sera", a analysé l'entraîneur de l'Atletico Madrid.

"J'espère qu'il y aura des supporters"

"Le match exigera que nous soyons au top de notre forme. Nous verrons quel genre de match nous jouons et quelles tactiques adopter. Nous pensons que nous pouvons leur faire du mal. Il y a un plan B, bien sûr. Mais si je vous dis mes plans pour un match, ce ne serait pas logique, n'est-ce pas ? Nous sommes une équipe défensive ? Je pense que c'est une de nos qualités; c'est une qualité très solide que nous avons", a ajouté l'Uruguayen.

Diego Simeone a bien évidemment en mémoire la remontada subie l'an dernier face à la et espère cette fois-ci réussir à conserver son avance : "Nous ne pouvions pas jouer à Turin, ils ne nous ont jamais laissé rivaliser. Avec un peu de chance ce mercredi, ils nous laisseront rivaliser et cela nous aidera à être compétitifs. Les expériences de la vie vous aident toujours. Mais vous devez vous assurer de ne pas répéter les erreurs que vous avez faites auparavant".

El Cholo espère qu'Anfield ne sera pas à huis-clos : "Je n'ai pas joué en tant que joueur ou entraîneur à Anfield. Je n'ai pas eu la chance de jouer dans un stade magnifique, on voit des gens actifs, il a eu des résultats historiques, il a changé les matches ... C'est un stade magnifique, sans aucun doute. J'espère qu'il y aura des supporters. Je pense que ce ne serait pas juste que cela se joue à huis-clos, le fait d'être favorisé ne va pas de pair avec l'importance de cette maladie, ce qui est plus inquiétant. Nous n'avons pas le pouvoir de prendre des décisions, sûrement dans les hautes instances, ils travaillent pour être en mesure de résoudre ce qui nous inquiète tous. Nous sommes ici pour faire le meilleur pour le monde et pour nous qui sommes en , le meilleur pour l'Espagne".