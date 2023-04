Atlético Madrid - Real Madrid : "Antoine Griezmann est aussi fort que Vinicius Junior"

Auteur d'une belle seconde partie de saison avec l'Atlético Madrid, l'international français a été comparé à l'attaquant du Real Madrid.

Après une première partie de saison compliquée avec un temps de jeu limité en raison de sa situation contractuelle, Antoine Griezmann rayonne depuis la Coupe du monde. L'attaquant français a une très forte incidence sur le jeu de l'Atlético Madrid, même si ses statistiques ne sont pas aussi impressionnantes qu'elles ont pu l'être par le passé.

"Je n'ai jamais vu Griezmann aussi bon"

Auteur de onze buts et neuf passes décisives en trente matches de Liga, dont vingt-trois en tant que titulaire, Antoine Griezmann semble de retour à son meilleur niveau, ce qui augure de bonnes choses pour la saison prochaine. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Fred Hermel, spécialiste du football espagnol, a encensé le champion du monde 2018.

"Je n'ai jamais vu Antoine Griezmann aussi bon parce que je ne l'ai jamais vu aussi heureux sur un terrain, aussi libéré. Antoine Griezmann, ça fait longtemps qu'il est excellent. Mais la différence entre le Griezmann d'avant Barcelone et celui d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'aujourd'hui il prend plus de plaisir sur le terrain", a analysé Fred Hermel.

"Cette décontraction le rend meilleur"

"Griezmann fait un travail défensif extraordinaire, mais il n'est plus obsédé par ça. Après être resté de nombreuses années entre les mains de Diego Simeone pendant son premier passage à l'Atlético Madrid, on le voyait descendre trop souvent avec un rôle de récupération de balle, de pressing qui l'empêchait par moment de faire ce qu'il fait de mieux : attaquer", a ajouté le reporter français à Madrid.

L'expert Liga de RMC considère qu'Antoine Griezmann au sommet de son art : "J'ai le sentiment qu'aujourd'hui il fait toujours ce qu'il faut sur le plan défensif mais qu'il a plus de libertés. Peut-être qu'aussi le corset infligé par Diego Simeone est moins resserré, donc on le voit sur le terrain, il est souriant. Les deux années à Barcelone ont été difficiles pour lui, il l'a reconnu, notamment la première, que la deuxième avait été un peu plus positive".

"Antoine Griezmann c'est certainement rendu compte qu'il avait gâché deux ans et qu'il a plus de 30 ans, qu'il faut qu'il profite au maximum du plaisir de réaliser sa passion qui est de jouer au football. Cette décontraction et ce plaisir le rend encore meilleur sur la pelouse. Pour moi, il est aujourd'hui ex-aequo avec Vinicius Junior, le meilleur joueur du championnat espagnol", a conclu Fred Hermel.