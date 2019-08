Atletico Madrid, Oblak : "João Félix sera un joueur magnifique"

Le gardien des Colchoneros estime que son nouveau coéquipier a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs du monde sous la tutelle de Simeone.

João Félix ne laisse personne insensible. Depuis son arrivée en , l'ancien attaquant de a déjà fait taire les sceptiques et a surtout impressionné les observateurs, ses adversaires mais aussi ses coéquipiers. Ancien joueur des Aigles, Jan Oblak est devenu un joueur de classe mondiale à son poste. Le portier de l'Atletico Madrid a prédit la même chose à l'international portugais, dans une interview à La Liga, s'il continue sur cette voie.

"Nous sommes toujours en pré-saison mais il est clair que João Félix est un énorme talent. Avec un tel talent, il peut devenir un joueur magnifique. Je suis sûr que l'Atletico Madrid est le bon endroit pour lui. Il va beaucoup progresser sous Diego Simeone et il va apprendre beaucoup. Il n'y a pas de doute qu’il a un grand talent et que s’il continue comme il a commencé, s’il s'entraîne dur et continue de jouer au niveau qu'il a montré, il sera sans aucun doute un joueur de classe mondiale", a indiqué l'ancien gardien de Benfica.

L'article continue ci-dessous

"Bâtir une équipe solide"

Jan Oblak a encensé l'apport des recrues estivales : "Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés et certains joueurs qui ont fait de grandes choses pour le club pendant de nombreuses années sont partis. Nos nouveaux coéquipiers sont venus avec beaucoup d’enthousiasme et rêvent de réaliser de grandes choses ici. Tous les membres présents, y compris les nouveaux joueurs, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre leurs objectifs cette saison".

Le Slovène s'est montré ambitieux : "Nous avons évidemment besoin de temps pour apprendre à nous connaître, mais les premiers signes sont vraiment bons. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité, la qualité dont vous avez besoin pour être ici. Ils ont l’air très vifs et enthousiastes à l’entraînement, prêts à apprendre, à voir ce que l’entraîneur veut d’eux. C’est le moyen de bâtir une équipe solide, une équipe solide comme nous l’avons toujours fait. Je suis sûr que nous irons loin cette saison".

"Notre objectif principal est de bien nous préparer pour la nouvelle saison. Après cela, nous allons prendre match par match, sans penser trop loin dans le futur. Vous ne savez tout simplement pas quelles surprises la saison vous réserve. Nous devons penser à une séance d'entraînement à la fois, un match à la fois. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses. Nous voulons tous gagner des titres et c’est ce que nous espérons faire", a conclu Jan Oblak.