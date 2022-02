Atlético Madrid - Manchester United : Simeone dithyrambique envers Rangnick

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a insisté sur le fait que Manchester United est "l'une des meilleures équipes du monde" à l'heure actuelle, avant leur match de huitième de finale de la Ligue des champions.

Les Mancuniens arriveront au Wanda Metropolitano pour le match aller, mercredi soir, après une victoire 4-2 à Leeds qui leur a redonné confiance.

Ce résultat a permis à l'équipe de Ralf Rangnick de renforcer son emprise sur la quatrième place de la Premier League, et Simeone s'attend à un test difficile pour son équipe devant son propre public.

Deux défaites en 15 matches



Les Red Devils ont eu du mal à être réguliers pendant la première moitié de la saison sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, mais Simeone se méfie du chemin parcouru en peu de temps sous la direction de Rangnick.

"Nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde sur les 14 derniers matchs, si je ne me trompe pas", a déclaré l'Argentin en conférence de presse d'avant-match. "Ils viennent de perdre un match. Avec le nouveau manager, Ralf Rangnick, cela a donné à l'équipe une solidité, un travail d'équipe, un engagement."

"Nous pouvons voir ce que Manchester United a toujours été. Ils ont évolué depuis l'arrivée du nouveau manager, ils sont déjà quatrièmes du championnat."

"C'est une équipe intense, dynamique, très courageuse, avec de très bons attaquants, de très bons footballeurs dans l'ensemble et qui essaie de faire un énorme effort pour essayer de réunir les énormes talents qu'ils ont en 11 joueurs."

"Ce sera un match très difficile, comme tous les matchs de la Ligue des champions. Mais nous avons beaucoup d'excitation pour jouer dans notre stade, devant nos fans et nous avons la chance de jouer les huitièmes de finale à domicile parce que nous n'avons pas pu le faire l'année dernière."

L'impact de Rangnick

Les Red Devils ont joué un total de 15 matchs toutes compétitions confondues sous la direction de Rangnick à ce jour, affichant huit victoires, cinq nuls et seulement deux défaites.

Une défaite à domicile contre les Wolves (1-0) et une défaite aux tirs au but contre Middlesbrough au quatrième tour de la FA Cup sont les seuls points noirs du bilan du manager intérimaire.

Simeone a été impressionné par les changements que Rangnick a réussi à mettre en place, mais il aura son propre plan pour tenter de briser l'arrière-garde tenace dans la capitale espagnole.

"L'équipe est beaucoup plus compacte, elle est plus forte", a ajouté le chef de l'Atletico. "Ils ont une solidité à l'arrière, c'est une équipe très physique avec les défenseurs centraux et le milieu de terrain qu'ils ont."

"Ils sont vraiment forts et il est vraiment, vraiment difficile de trouver des défauts à ce niveau. J'évalue toujours les vertus de notre rival, mais bien sûr, nous allons essayer de trouver un moyen de leur faire mal, de trouver notre chemin vers le but, si vous voulez."