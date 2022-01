Atlético Madrid : Luis Suarez pense déjà à la MLS

Le temps de Luis Suarez à l'Atletico Madrid semble toucher à sa fin.

L'attaquant vétéran a eu du mal à trouver la forme cette saison, avec une série de neuf matches sans but.

L'Atlético de Madrid est à la peine et le contrat de Suarez arrive à son terme.

L'Uruguayen est en fin de contrat à la fin de cette saison, et un renouvellement est peu probable selon le Corriere dello Sport via Diario AS.

Suarez pense déjà à un départ

Suarez est maintenant âgé de 34 ans, et l'Atleti pourrait bien décider de passer à autre chose cet été.

Selon le rapport, l'attaquant envisage de partir lui-même, et il pense déjà à un transfert en MLS pour terminer sa carrière.

Quoi qu'il en soit, l'Atleti est sûr de recevoir de l'argent pour son attaquant Alvaro Morata cet été, et il est probable qu'ils investissent cet argent dans un nouvel attaquant.

Les Rojiblancos ont signé Matheus Cunha l'été dernier, mais ils pourraient avoir besoin de plus d'options en haut, que Suarez reste ou non.